عراقجي يستبعد لقاءً بين خامنئي وترامب: يجب أن نكون واقعيين

استبعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إمكانية عقد لقاء بين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك رداً على تصريحات أدلى بها الأخير، أعرب خلالها عن رغبته في الاجتماع بالمرشد الإيراني.

وقال عراقجي، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه اطّلع على تقارير تفيد باستعداد ترامب لعقد مثل هذا اللقاء، لكنه شدد على ضرورة "التعامل بواقعية" مع هذا الطرح، معتبراً أن الظروف الحالية لا تسمح بمثل هذا الاجتماع.

وكان ترامب قد صرّح- في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"- بأنه يرغب في لقاء خامنئي، مضيفاً: "أرغب في لقائه، وأرغب في لقاء الجميع، وربما يحدث ذلك في مرحلة ما وفقاً لتطورات الأوضاع".

وأوضح عراقجي أن غياب خامنئي عن الظهور العلني يعود إلى اعتبارات أمنية، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تنصحه بتقليص ظهوره في الأماكن العامة.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني، الولايات المتحدة، إلى إعادة النظر في مقاربتها تجاه طهران، مطالباً إياها بالاعتراف بإيران كقوة إقليمية مؤثرة وتكييف سياساتها على هذا الأساس.

وتأتي هذه التصريحات، في وقت تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران تعثراً، رغم استمرار جهود الوساطة الرامية إلى تثبيت الهدنة والتوصل إلى تفاهمات أوسع بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.