قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في تصنيف الفيفا.. مكاسب وخسائر منتخب مصر أمام البرازيل
نقص هذا المعدن يهدد صحة النساء ويؤثر على ذكاء الأطفال
تسريبات جديدة تكشف ألوان iPhone 18 Pro .. وآبل تتخلى عن نهجها التقليدي
غضب لبناني.. الرئيس ورئيس الوزراء والجيش يدينون قتل العسكريين والمدنيين
650 دولار.. مفاجأة في أسعار تذاكر ودية مصر والبرازيل قبل المونديال
43 مليون دولار.. شركة الحفر المصرية تبدأ مهمة عمل جديدة في تركيا
الوباء الذي أرعب العالم يعود.. هل تتكرر سيناريوهات الماضي؟
تمساح رملي عملاق يخطف أنظار المصطافين على شاطئ طور سيناء.. شاهد
خلال 24 ساعة.. الداخلية تعلن ضبط 110652 مخالفة مرورية و26 سائقا يتعاطى المخدرات
بلاش نتكلم في الماضي.. حسام عبد المجيد يروي لـ رويترز أزمات الزمالك وحظوظ المنتخب
عند تساوي تاريخ شغل الوظيفة.. كيف حسم القانون الأقدمية بين الموظفين؟
أكبر الانتصارات في كأس العالم.. نتائج تاريخية لا تُنسى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: توفير بيئة آمنة للطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الامتحانات
محافظ الاسكندرية يتفقد لجان الامتحانات
أحمد بسيوني

قام المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف مدارس المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي انطلقت اليوم السبت الموفق 6 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق11 يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتورة/نجلاء سليم وكيل مديرية التربية والتعليم، والاستاذ/ عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وخلال الجولة؛ شدد محافظ الإسكندرية على أهمية رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لضمان توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والتركيز. كما وجه بضرورة تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، والرفع الفوري للمخلفات، إلى جانب منع أي مصادر للضوضاء، والتحفظ على مكبرات الصوت في المناطق المجاورة للجان حفاظًا على الانضباط.

وفي إطار تيسير وصول الطلاب والمعلمين، كلف محافظ الإسكندرية الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بتوفير وسائل نقل مناسبة تضمن سهولة الانتقال من وإلى اللجان، بما يدعم انتظام العملية الامتحانية دون معوقات.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير اليومية، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 111652 طالبًا وطالبة، بواقع 56979 بنين و54673 بنات، موزعين على 333 لجنة امتحانية، ويشرف على العملية الامتحانية 14506 من الملاحظين.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص محافظة الإسكندرية على دعم المنظومة التعليمية، وضمان انضباط وسلاسة سير الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

محافظ الإسكندرية الشهادة الإعدادية الإسكندرية انتظام سير امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للبشرة عند استخدام فيتامين سي بانتظام؟.. دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكري

الزيتون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون؟.. فوائد صحية لا تعرفها

غادة عادل

بسعر أقل من المتوقع.. إطلالة غادة عادل تحظى بإعجاب الجمهور

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نقص هذا المعدن يهدد صحة النساء ويؤثر على ذكاء الأطفال

مخاطر نقص اليود
مخاطر نقص اليود
مخاطر نقص اليود

فستان كاجوال .. فرح الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

محافظ الشرقية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد