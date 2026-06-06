محافظ الإسكندرية: توفير بيئة آمنة للطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية

قام المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف مدارس المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي انطلقت اليوم السبت الموفق 6 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق11 يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة أميرة يسن نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتورة/نجلاء سليم وكيل مديرية التربية والتعليم، والاستاذ/ عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وخلال الجولة؛ شدد محافظ الإسكندرية على أهمية رفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لضمان توفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والتركيز. كما وجه بضرورة تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، والرفع الفوري للمخلفات، إلى جانب منع أي مصادر للضوضاء، والتحفظ على مكبرات الصوت في المناطق المجاورة للجان حفاظًا على الانضباط.

وفي إطار تيسير وصول الطلاب والمعلمين، كلف محافظ الإسكندرية الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بتوفير وسائل نقل مناسبة تضمن سهولة الانتقال من وإلى اللجان، بما يدعم انتظام العملية الامتحانية دون معوقات.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المدارس، مع تكثيف أعمال النظافة والتطهير اليومية، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 111652 طالبًا وطالبة، بواقع 56979 بنين و54673 بنات، موزعين على 333 لجنة امتحانية، ويشرف على العملية الامتحانية 14506 من الملاحظين.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص محافظة الإسكندرية على دعم المنظومة التعليمية، وضمان انضباط وسلاسة سير الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.