قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثابت عند 51.75 جنيه.. سعر الدولار مساء اليوم في السوق الرسمي
آخر 6 نجوم فازوا بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم
تصعيد خطير.. مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
لأول مرة.. قناة إسرائيلية تبث وثائقي عن كواليس زيارة السادات لتل أبيب عام 1977
الصفقة التاريخية.. أمير هشام يستعيد ذكرى مرور عام على إعلان الأهلي التعاقد مع زيزو
لا تنوي التهدئة.. الخارجية الإيرانية: هجوم أمريكا على سيريك وقشم انتهاك لوقف إطلاق النار
قاعدة بيانات موحدة وتمكين رقمي.. كيف تدعم المنصة الجديدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
أخبار التكنولوجيا | تحديث جديد من واتساب يثير فضول الملايين .. ChatGPT يسجل أسرع نمو في تاريخ التطبيقات
برلماني يقترح كارت مجاني وكاش باك لضم 45 مليون محفظة إلكترونية لمنظومة الدفع الرقمي| تفاصيل
الليلة .. موعد مباراة مصر والبرازيل والقنوات المجانية
جوارديولا يغازل صفقة برشلونة المنتظرة.. ويشيد بمشروع فليك
وجهة عالمية متكاملة.. الصحف الأيرلندية تسلط الضوء على تنوع المقصد السياحي المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: تطوير سوق المال جزء أساسي من رؤية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

استكمالًا لسلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها بنك اوف نيويورك ميللون  The Bank of New York Mellon (BNY)، بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من كبار مسؤولي ومديري الأصول بالمؤسسات المالية العالمية، من بينها BNY وBlackRock وHSBC Asset Management  وBloomberg Intelligence  وNewton Investment Management

واستعرضت المائدة المستديرة قراءة فنية متعمقة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وتطور شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين والأسهم والعملات في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية والدولار والطاقة والتطورات الجيوسياسية، حيث أشار المشاركون إلى أن السوق المصرية أظهرت قدرًا ملحوظًا من المرونة مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة الأخرى، رغم الضغوط الإقليمية وتغير اتجاهات المستثمرين عالميًا، مع تأكيد أن تعميق سوق المال وزيادة أحجام السيولة وطرح شركات أكبر حجمًا يمثلان عاملًا رئيسيًا لجذب المستثمر المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.

توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة 

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة المصرية من خلال برنامج الطروحات الحكومية وتشجيع قيد الشركات الخاصة، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.

وأوضح الوزير أن تطوير سوق المال يمثل أحد المحاور الأساسية في رؤية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، من خلال بناء سوق أكثر تنوعًا وسيولة وتوفير شركات ذات فرص نمو واضحة تتيح للمستثمر بناء مراكز استثمارية مستدامة.

وأضاف الدكتور فريد، أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تيسير الإجراءات ورقمنة الخدمات وخفض زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز كفاءة النشاط الاقتصادي ويدعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو المؤسسات المالية العالمية بسرعة استجابة الحكومة والبنك المركزي للتطورات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدين أن مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية المنضبطة واستمرار ضمان استقرار النشاط الاقتصادي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما أكدوا أن زيادة عمق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وطرح شركات أكبر حجمًا وأكثر سيولة يمثل شرطًا رئيسيًا لجذب المستثمر المؤسسي ودعم تدفق الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وزير الاستثمار بيئة الاستثمار الإفراج الجمركي سوق المال البنك المركزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

النادي الأهلي

أسماء مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم تشكيل الجهاز الفني الجديد

حسين لبيب

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

وزارة الاوقاف

الأوقاف: تنفيذ 20880 فعالية للبرنامج الصيفي للطفل و3292 درسًا منهجيًا للأئمة خلال أسبوع

*رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية من غرفة المراقبة المركزية في الفترة الثانية

قطاع المعاهد: متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية ميدانيًّا وإلكترونيًّا

القرآن الكريم

علي جمعة: العلماء ردوا القراءات الشاذة صيانةً للقرآن من التحريف والاضطراب

بالصور

بالأبيض الكاجوال.. نسرين آمين تستعرض جمالها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

هل قلة النوم تسبب السرطان؟.. علاقة مقلقة بين الأرق وأورام الثدي

اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر
اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر
اضطرابات النوم عاملًا خفيًا وراء ارتفاع معدلات السرطان المبكر

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول
ملعقة واحدة يوميًا من هذا الطعام قد تحسن الهضم وتخفض الكوليسترول

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد