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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"Laudato Sie”.. رحلة إيطالية راقصة بين الإنسان والطبيعة على مسرح السامر… الثلاثاء

العرض المسرحي الراقص “Laudato Sie, mi’ Signore”
العرض المسرحي الراقص “Laudato Sie, mi’ Signore”
تقى الجيزاوي

في إطار التعاون الثقافي المتواصل بين مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية، والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، يُقدَّم العرض المسرحي الراقص “Laudato Sie, mi’ Signore” لفرقة Artemis Danza الإيطالية، من تصميم  مونيكا كاسادي .وذلك مساء الثلاثاء المقبل الموافق 9 يونيو على مسرح السامر بالعجوزة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يجسد العرض جانبًا من التبادل الثقافي والفني بين مصر وإيطاليا، ويأتي احتفاءً بمرور ثمانمائة عام على تأليف “أنشودة المخلوقات” للقديس فرنسيس الأسيزي، حيث يدعو الجمهور إلى التأمل في العلاقة بين الإنسان والطبيعة واستعادة الجانب الروحي في مواجهة إيقاع الحياة المتسارع.

وتشكل الموسيقى عنصرًا رئيسيًا في العرض، إذ تمتزج الأعمال الكلاسيكية بالأداء الموسيقي الحي الذي يقدمه مارسيلو كورفينو على آلة الكمان وفابيو تريكومي على آلة العود، في تجربة فنية تجمع بين الحركة والموسيقى والتأمل.

ويأتي تقديم هذا العرض ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة الاستباقية التي يطلقها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هذا العام لأول مرة، تمهيدًا لانعقاد دورته الثالثة والثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، في إطار سعي المهرجان إلى توسيع حضوره الثقافي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية.
 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وزارة الثقافة المصرية المعهد الثقافي الإيطالي العرض المسرحي الراقص “Laudato Sie mi’ Signore”

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