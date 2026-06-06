«الغش مش هزار».. بثينة كشك تحذر من خطورة تقديم التحايل كطريق للنجاح في الأعمال الفنية

حذّرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم السابق، من خطورة تقديم الغش والتحايل في الأعمال الفنية بصورة كوميدية أو باعتبارهما وسيلة سهلة لتحقيق النجاح، مؤكدة أن تكرار هذه الرسائل يهدد منظومة القيم داخل المجتمع، ويؤثر بشكل مباشر على وعي الأجيال الجديدة وسلوكياتها.

الغش من جريمة مرفوضة إلى سلوك يثير التعاطف

وأوضحت كشك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن تحويل الغش من سلوك مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا إلى تصرف يثير التعاطف أو الإعجاب لدى المشاهدين، يطمس الفارق بين الصواب والخطأ، ويمنح ممارسيه شرعية غير مباشرة لدى بعض الشباب.

ترسيخ ثقافة التحايل بدلًا من الاجتهاد

وأضافت أن أخطر ما تقدمه بعض الأعمال الفنية هو تصوير الغش باعتباره جهدًا جماعيًا يشارك فيه المحيطون بالطالب، وهو ما يرسخ ثقافة التحايل والبحث عن الطرق المختصرة، بدلًا من ترسيخ قيم الاجتهاد والاستحقاق والعمل الحقيقي.

أجيال تبحث عن النجاح السريع

وأشارت إلى أن استمرار هذه الرسائل قد يسهم في تخريج أجيال تسعى لتحقيق النجاح السريع دون بذل الجهد المطلوب، ما ينعكس سلبًا على الكفاءة المهنية والأخلاقية مستقبلًا، ويؤثر على جودة المخرجات التعليمية والمهنية داخل المجتمع.

دور الأسرة والإعلام في حماية القيم

وشددت وكيل وزارة التعليم السابق على أهمية دور الأسرة في غرس قيم الأمانة والنزاهة لدى الأبناء منذ الصغر، مع ضرورة متابعة المحتوى الذي يتعرضون له، مؤكدة أن الإعلام والفن يقع على عاتقهما مسؤولية تقديم نماذج إيجابية تُعلي من قيمة الكفاح والاجتهاد.



وتتزايد خلال السنوات الأخيرة حالة الجدل حول تأثير المحتوى الدرامي والكوميدي على سلوكيات الشباب، خاصة مع تكرار مشاهد تُظهر الغش أو التحايل باعتبارهما وسيلة للنجاح أو تجاوز الأزمات، وسط مطالب متزايدة بضرورة تقديم محتوى يدعم القيم التعليمية والأخلاقية ويعزز ثقافة العمل والاجتهاد.