قيادي بحماة الوطن : نستهدف تعزيز دور الحزب المجتمعي والسياسي ودعم جهود الدولة المرحلة المقبلة

أكد المستشار عربي زيادة، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن الحزب يواصل تنفيذ خططه التنظيمية والمجتمعية انطلاقًا من دوره الوطني في مساندة الدولة المصرية ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن الحزب شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة على مستوى التمثيل النيابي والانتشار الجماهيري داخل المحافظة.

وأوضح زيادة أن حزب حماة الوطن نجح في تعزيز حضوره داخل محافظة الجيزة، بعدما ارتفع عدد ممثليه في مجلسي النواب والشيوخ إلى 19 نائبًا، الأمر الذي يفرض مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن أمانة الحزب بالجيزة أعادت هيكلة العمل التنظيمي من خلال تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية تشمل الجنوب والوسط والشمال والهرم وأكتوبر والواحات، بما يسهم في تحقيق اللامركزية وسرعة التواصل مع المواطنين، مؤكدًا أن كل قطاع يضم قيادات ونوابًا يتولون متابعة الأنشطة والخدمات المقدمة للأهالي.

وأضاف أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل المجتمعي، حيث نفذ خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات والفعاليات الخدمية، من بينها مبادرة "فرحتك فرحتنا" التي شهدت توزيع نحو 10 آلاف قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، إلى جانب فعالية "إدخال سرور" لتكريم الأيتام وذوي الهمم، وفعالية "يوم الكرامة" بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأكد أمين تنظيم الحزب أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية، وفي مقدمتها مبادرة "شتاء دافئ" لتوزيع البطاطين والاحتياجات الأساسية على الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تنظيم القوافل الطبية والأنشطة التنموية والخدمية في مختلف مراكز وأقسام المحافظة.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وفيما يتعلق بدعم الفئات الأولى بالرعاية، أوضح زيادة أن الحزب يعتمد على دراسات وبحوث ميدانية لتحديد الحالات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم المناسب لها، سواء في مجالات التعليم أو العلاج أو رعاية الموهوبين والمتفوقين رياضيًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وشدد على أهمية دور الشباب في الحياة السياسية، مؤكدًا أن الحزب يعمل على إعداد كوادر سياسية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية خلال المرحلة المقبلة، من خلال برامج التدريب والتثقيف السياسي التي تستهدف الشباب والمرأة في مختلف أنحاء المحافظة.

كما أكد اهتمام الحزب بتمكين المرأة سياسيًا ومجتمعيًا، لافتًا إلى أن المرأة تحظى بتمثيل بارز داخل الحزب وعلى مستوى المجالس النيابية، بما يعكس مكانتها ودورها في دعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن أمانة الجيزة تضم 43 أمانة نوعية و27 أمانة فرعية، تعمل جميعها وفق برامج وخطط محددة تستهدف نشر الوعي السياسي، وتنظيم الفعاليات المجتمعية، والمشاركة في دعم مؤسسات الدولة المصرية.

وكشف زيادة عن قرب افتتاح عدد من الأمانات الجديدة، من بينها أمانة الشيخ زايد، مؤكدًا أنها ستشهد نشاطًا مكثفًا في المجالات الخدمية والمجتمعية، وعلى رأسها القوافل الطبية المجانية التي تستهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

وفي سياق آخر، تناول المستشار عربي زيادة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من التعديلات المطروحة هو الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وتحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة والأبناء، مع سرعة الفصل في النزاعات الأسرية وتقليل فترات التقاضي.

وأوضح أن مشروع القانون لا يزال محل دراسة ومناقشة من جانب الجهات المختصة والمؤسسات المعنية، مشددًا على ضرورة قراءة النصوص القانونية بعناية قبل إصدار الأحكام أو تداول معلومات غير دقيقة بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشاد بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الحقوق والحريات، وتسريع إجراءات التقاضي، فضلًا عن التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي بما يحقق التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق المتهمين.

واختتم أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب سيواصل جهوده خلال الفترة المقبلة لدعم المواطنين ومساندة مؤسسات الدولة، انطلاقًا من دوره الوطني ومسؤوليته المجتمعية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية والاستقرار التي تنشدها الدولة المصرية.