بلطجي المنتزه| ضبط المنهم بالتعدي علي سائق توكتوك بسلاح أبيض في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتلويح بسلاح أبيض تجاه قائد مركبة "توك توك" بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد قائد مركبة "التوك توك" ("مصاب بجرح بفروة الرأس" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 2 الجارى وحال سيره بمركبة التوك توك قيادته قام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب والضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها لإجباره على دفع مبلغ مالى نظير تحميله للركاب.

تم تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى – مقيم بذات الدائرة) ، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى – كمية من مخدر الأيس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار ، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.