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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية ترصد 10 مكاسب تحققت للمرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، حيث أصبحت المرأة شريكًا أصيلًا في عملية البناء والتنمية، وحاضرة بقوة في مختلف مواقع صنع القرار، في إطار رؤية استراتيجية تؤمن بدور المرأة المحوري في نهضة الوطن.


وقالت "درويش"، فى بيان لها أصدرته اليوم، الأحد، إن المرأة المصرية خلال السنوات الماضية 10 مكاسب رئيسية تعكس حجم الاهتمام والدعم الرئاسى والسياسي والمؤسسي، وهى:


1- تمثيل غير مسبوق للمرأة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بنسبة تاريخية.

2- تولي المرأة مناصب وزارية ومحافظات ومواقع قيادية تنفيذية لأول مرة بهذا الحجم.

3- تعزيز الحقوق التشريعية للمرأة عبر قوانين داعمة للحماية والتمكين.

4- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل للتحرك.

5- دعم المرأة اقتصاديًا عبر مشروعات التمكين وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

6- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا.

7- مكافحة العنف ضد المرأة من خلال تشريعات وآليات حماية فعالة.

8- تحسين فرص المرأة في سوق العمل ورفع نسب مشاركتها في القطاعات المختلفة.

9- تعزيز دور المرأة في القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية.

10- الاهتمام بالمرأة الريفية وتمكينها داخل برامج التنمية المستدامة.

 

ضرورة وطنية لبناء دولة قوية

وأكدت النائبة سولاف درويش أن هذه الإنجازات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة إرادة سياسية واعية تؤمن بأن تمكين المرأة ليس ترفًا سياسيًا، بل هو ضرورة وطنية لبناء دولة قوية ومستقرة مشيرة إلى أن ما تحقق للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تحولًا تاريخيًا حقيقيًا، يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في ملف تمكين المرأة، ويعكس رؤية دولة لا تترك أحدًا خلف الركب، بل تصنع مستقبلها بسواعد جميع أبنائها وبناتها، في ملحمة وطنية عنوانها : المرأة المصرية قوة الحاضر وصانعة الغد

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة سولاف درويش مجلس النواب

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