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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مواصفات جينيسيس GV60 موديل 2026 .. مواصفات ميني كانتري مان 2027 الجديدة

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تقدم لكزس LM نفسها كواحدة من أبرز السيارات العائلية الفاخرة حول العالم، والتي تعتمد على مفهوم الميني فان، حيث تجمع بين المساحات الرحبة والمستويات التكنولوجية المتطورة، مع تصميم خارجي عصري، وحزمة من التقنيات.

تعزز جينيسيس من تواجدها عالميًا عبر إصدارات تعتمد على الطاقة الكهربائية، ومنها السيارة GV60 Performance موديل 2026، التي تمثل أحد أبرز طرازات العلامة الكورية في فئة الكروس أوفر الكهربائية.

تعزز سوزوكي اليابانية من تواجدها في السوق السعودي، عبر مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، ومنها النسخة فرونكس موديل 2026، والتي تقدم تحت مفهوم الكروس أوفر، إلى جانب احتوائها على حزمة من التجهيزات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة لينك آند عن طرازها الجديد لينك آند كو 08 EM-P ماكس، وتنتمي كو 08 EM-P لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الهجين، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

لكزس LM LM ميني فان جينيسيس GV60 موديل 2026 GV60 موديل 2026 جينيسيس GV60 مواصفات سوزوكي فرونكس 2026 سوزوكي فرونكس 2026 ميني كانتري مان 2027 الجديدة لينك آند كو 08 EM P

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