جلسة تصوير جديدة.. درة تخطف الأنظار بفستان محتشم.. شاهد

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إطلالة درة

خطفت ردة الأنظار في جلسة تصوير جديدة بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام طويلة واتسم باللون الأصفر الهادئ الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت درة حذاء أنيق بكعب عالي باللون البيج، زلم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ردة بتسريحة الشعر المرفوع، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.