كريمة عوض: المنطقة تترقب ما هو أخطر والتصعيد مستمر على كل الجبهات

أكدت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصعيدا متسارعا ومتزامنا على مختلف الجبهات، في ظل استمرار المواجهات العسكرية واتساع نطاق التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن المشهد بات أقرب إلى حافة الانفجار وسط ترقب دولي لما قد تؤول إليه التطورات خلال الفترة المقبلة.

وقالت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن المواجهات بدأت بتبادل الضربات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أعلن الحزب استهداف قوات إسرائيلية متمركزة في الجنوب، ما أسفر عن سقوط عدد من الجنود بين قتيل وجريح، قبل أن ترد إسرائيل بشن غارات على مناطق في جنوب لبنان.

وأضافت كريمة عوض أن التصعيد امتد لاحقا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث نفذت إسرائيل غارات استهدفت ثلاثة مواقع في الضاحية الجنوبية، من بينها مناطق سكنية، في خطوة تعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية.

وأشارت كريمة عوض إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل التصعيد العسكري رغم الضغوط الدولية والدعوات إلى التهدئة، معتبرة أن التطورات الميدانية تعكس تجاهلا للمطالب الدولية بوقف التصعيد، موضحة أن إسرائيل أعلنت أن أحد الأهداف التي استهدفتها الغارات الأخيرة كان مقرا لاجتماعات تابعة لحزب الله، كما أعلنت للمرة الأولى أنها قتلت 350 عنصرا من الحزب خلال الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته في بياناتها الرسمية.

تشابك الملفات العسكرية والسياسية

وتابعت: "المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل تشابك الملفات العسكرية والسياسية، ما يجعل الساعات والأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأحداث".