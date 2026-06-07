قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026
قداسة البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من كنائس ناشڤيل بأمريكا
أحمد موسى: مصطفى شوبير تألق أمام البرازيل.. ورسائل ثقة من نجوم العالم قبل مواجهة بلجيكا
غداً بـ 6 أكتوبر.. مدبولي يفتتح خطوط إنتاج جديدة بمصنعين عالميين ويتفقد مصانع أخرى
ارتفاع حصيلة مصابي العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 20 شخصا
إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة
برشلونة يواجه أزمة جديدة تهدد أعمال تجديد ملعب كامب نو ومشروعات أخرى
في جولة تفقدية.. الرئيس السيسي يتابع سير الأعمال بالقيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة
ضياء السيد: مواجهة البرازيل كشفت عيوب منتخب مصر.. ومصطفى شوبير نجم المباراة
وزير النفط القطري يؤكد أهمية التنسيق بين الدول المنتجة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية
خيال مريض.. هشام ماجد يشارك بوستر مسرحيته الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريمة عوض: المنطقة تترقب ما هو أخطر والتصعيد مستمر على كل الجبهات

كريمة عوض
كريمة عوض
محمود محسن

أكدت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصعيدا متسارعا ومتزامنا على مختلف الجبهات، في ظل استمرار المواجهات العسكرية واتساع نطاق التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن المشهد بات أقرب إلى حافة الانفجار وسط ترقب دولي لما قد تؤول إليه التطورات خلال الفترة المقبلة.

وقالت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن المواجهات بدأت بتبادل الضربات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أعلن الحزب استهداف قوات إسرائيلية متمركزة في الجنوب، ما أسفر عن سقوط عدد من الجنود بين قتيل وجريح، قبل أن ترد إسرائيل بشن غارات على مناطق في جنوب لبنان.

وأضافت كريمة عوض أن التصعيد امتد لاحقا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث نفذت إسرائيل غارات استهدفت ثلاثة مواقع في الضاحية الجنوبية، من بينها مناطق سكنية، في خطوة تعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية.

وأشارت كريمة عوض إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل التصعيد العسكري رغم الضغوط الدولية والدعوات إلى التهدئة، معتبرة أن التطورات الميدانية تعكس تجاهلا للمطالب الدولية بوقف التصعيد، موضحة أن إسرائيل أعلنت أن أحد الأهداف التي استهدفتها الغارات الأخيرة كان مقرا لاجتماعات تابعة لحزب الله، كما أعلنت للمرة الأولى أنها قتلت 350 عنصرا من الحزب خلال الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته في بياناتها الرسمية.

تشابك الملفات العسكرية والسياسية

وتابعت: "المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، في ظل تشابك الملفات العسكرية والسياسية، ما يجعل الساعات والأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأحداث".

كريمة عوض المواجهات العسكرية التوترات الإقليمية الانفجار لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

زيادة المعاشات 2026

رسمياً أول يوليو.. نسبة زيادة المعاشات السنوية2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

المعاشات

حل المشاكل .. برلماني يزف أخبارا سارة لأصحاب المعاشات

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

زيادة كبيرة.. نص تعديلات قانون التأمينات والمعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي

إضافة مبلغ ثابت سنويًا.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات| التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

ارشيفي

إيران ردا على العدوان ضد الضاحية: محور المقاومة جسد واحد وسيدفعون ثمناً باهظاً

مدن أمريكية تسجل أسرع ارتفاع في درجات حرارة الصيف خلال نصف قرن

مدن أمريكية تسجل أسرع ارتفاع في درجات حرارة الصيف خلال نصف قرن

سلاح حزب الله

مسؤول أمريكي: جميع الأسلحة يجب أن تكون خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد