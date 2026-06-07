إسلام مقلد: قلة الاحتكاك الدولي والرهبة وراء اهتزاز شباك مصر في الدقائق الأولى أمام البرازيل

أكد الناقد الرياضي إسلام مقلد أن استقبال منتخب مصر للأهداف في الدقائق الأولى من المباريات يعود بالدرجة الأولى إلى قلة الاحتكاك بالمنتخبات العالمية الكبرى، مشيرًا إلى أن رهبة مواجهة الفرق الكبيرة تؤثر على بعض اللاعبين، خاصة العناصر التي تخوض تجاربها الأولى بقميص المنتخب الوطني.

قلة الاحتكاك تصنع رهبة البدايات

وقال مقلد، خلال تصريحاته عبر قناة "إكسترا لايف"، إن مشكلة استقبال الأهداف في بداية الأشواط ظهرت بوضوح خلال مواجهة البرازيل الودية الأخيرة، موضحًا أن المنتخب المصري يعاني من نقص المواجهات أمام المدارس الكروية الكبرى، وهو ما ينعكس على تركيز اللاعبين في الدقائق الأولى.

وأضاف أن الاحتكاك المحدود بالمنتخبات القوية عالميًا يخلق نوعًا من الرهبة لدى بعض اللاعبين، الأمر الذي يؤدي إلى أخطاء مبكرة تمنح المنافس أفضلية سريعة في المباريات.

خطة خاصة لإيقاف خطورة بلجيكا

وتحدث مقلد عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب المصري سبق له تحقيق فوز ودي مهم على بلجيكا بنتيجة 2-0 قبل مونديال 2022، رغم امتلاك المنتخب البلجيكي مجموعة من أبرز نجوم أوروبا.

وأوضح أن المواجهة المقبلة تتطلب تنظيمًا دفاعيًا عاليًا وانضباطًا تكتيكيًا كبيرًا، خاصة في التعامل مع الأطراف التي تمثل أحد أهم أسلحة المنتخب البلجيكي.

وأشار إلى أن خطورة بلجيكا تتمثل في مجموعة من الأسماء البارزة على رأسها كيفين دي بروين وجيريمي دوكو وروميلو لوكاكو، مؤكدًا أن الحد من تحركات هذا الثلاثي سيزيد من فرص المنتخب المصري في تحقيق نتيجة إيجابية.

الهرم المقلوب الأنسب للفراعنة

ورشح مقلد الاعتماد على طريقة "الهرم المقلوب" خلال مباراة بلجيكا، مؤكدًا أن هذه الخطة منحت المنتخب المصري أفضلية هجومية خلال الشوط الثاني أمام البرازيل.

وأوضح أن حسام حسن أجرى تعديلات مؤثرة خلال اللقاء، بعدما دفع بإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح، وهو ما ساهم في تحسين الأداء الهجومي وخلق فرص عديدة أمام المنتخب البرازيلي.

وأضاف أن حمدي فتحي ظهر بصورة أفضل عندما عاد إلى خط الوسط خلال الشوط الثاني، بعدما بدأ المباراة في مركز قلب الدفاع، وهو ما ساعد المنتخب على استعادة التوازن في وسط الملعب.

ربيعة وياسر إبراهيم الأكثر تجانسًا

وعن خط الدفاع، شدد مقلد على أن الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم يمثلان الخيار الأفضل لقيادة قلب دفاع منتخب مصر خلال كأس العالم.

وأوضح أن الثنائي يمتلك درجة عالية من التفاهم والتجانس نتيجة اللعب معًا لفترات طويلة سواء في المنتخب الوطني أو النادي الأهلي، وهو ما يمنح الخط الخلفي استقرارًا أكبر.

وأشار إلى أن تغيير أحد اللاعبين قد يخلق فجوة دفاعية نتيجة غياب الانسجام الكامل، مؤكدًا أن التجانس يجب أن يمتد أيضًا إلى مركزي الظهير الأيمن والأيسر من أجل الحد من خطورة الأجنحة البلجيكية.

صلاح ومرموش يمنحان مصر قوة هجومية كبيرة

وأكد مقلد أن المنتخب المصري يمتلك حاليًا عناصر هجومية مميزة قادرة على صناعة الفارق، في مقدمتها محمد صلاح وعمر مرموش، مشيرًا إلى أن وجود لاعبين محترفين في أندية أوروبية كبرى يمنح الفراعنة قوة إضافية قبل خوض منافسات المونديال.

كما أشاد بالمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه أثبت خلال مشاركاته الأخيرة مع المنتخب أنه يملك الرغبة والطموح لتقديم الإضافة.

فرصة للشباب وتوسيع دائرة الاختيارات

واختتم مقلد تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن يمنح الفرصة للعناصر الشابة، وهو ما يسهم في توسيع قاعدة الاختيارات داخل المنتخب الوطني.

وأشار إلى أن حمزة عبد الكريم يستحق الفرصة التي حصل عليها بعد المستويات التي قدمها في أوروبا ومع فرق الفئات السنية، مؤكدًا أن احتكاكه المبكر بالكرة الأوروبية والأهداف التي سجلها مؤخرًا تعكس امتلاكه إمكانيات واعدة يمكن أن تفيد المنتخب خلال الفترة المقبلة.