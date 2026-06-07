محافظ الغربية يواصل أكبر حملة ميدانية لرفع التراكمات التاريخية بالمحلة الكبرى.. صور

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية استمرار تنفيذ أكبر حملة ميدانية لرفع التراكمات التاريخية والقمامة بمدينة المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والمناطق الحيوية، مشددًا على أن العمل يتم بشكل يومي ومكثف بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأحياء.



توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة، اليوم، عن رفع 350 طنًا من المخلفات والتراكمات التاريخية بعدد من المناطق بحي أول وثان المحلة، حيث تم رفع 150 طنًا من نطاق حي أول المحلة، إلى جانب 200 طن من حي ثان المحلة، مع الدفع بالمعدات وسيارات النقل واللودرات لسرعة الانتهاء من الأعمال ورفع المخلفات أولًا بأول.



رفع تلال وأكوام القمامة

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة لن تسمح بعودة التراكمات مرة أخرى، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم للتعامل الفوري مع أي تجمعات قمامة أو شكاوى من المواطنين، تنفيذًا لخطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لأهالي المحلة الكبرى وكافة مدن ومراكز المحافظة.

