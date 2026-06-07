عربية النواب: اعتداء إيران على الكويت والبحرين خرق سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

أدانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة, الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي وتعمد استهدافها المناطق السكنية والمنشأت الحيوية في كل من الكويت ومملكة البحرين باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان .

وأكدت اللجنة, أن ترويع الأمنين وتعريض حياتهم للخطر يمثل تصعيدا خطيرا ونهجا عدوانيا مرفوضا يتنافي مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية .

إدانة الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

وأضافت اللجنة, أن هذه الاعتداءات الأثمة تعد خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار .

وأوضحت أن أمن الخليج ودولة الكويت ومملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والقوي الفاعلة أن تقوم بدورها المنوط في حماية الأمن والسلم الدوليين, معلنة تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين .