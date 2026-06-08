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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أبو قير الجديدة تضم أكبر ميناء بالبحر المتوسط.. وكورنيش بطول 10 كيلومترات يغير وجه الإسكندرية

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

ألقى الإعلامي أحمد موسى الضوء على تفاصيل جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة الإسكندرية، والتي شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مناطق برج العرب الجديدة والإسكندرية.

مستجدات المشروعات القومية

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن رئيس الوزراء تفقد نحو 15 موقعًا ومشروعًا مختلفًا، في إطار متابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

مصنع النقل السككي

وأشار إلى أن مصر تشهد لأول مرة إنشاء مصنعين متخصصين في صناعة القطارات، موضحًا أن المرحلة الأولى من مصنع النقل السككي من المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، في خطوة تستهدف توطين صناعة وسائل النقل الحديثة داخل البلاد.

مشروع مدينة أبو قير الجديدة

وأضاف أن الجولة شملت أيضًا متابعة أعمال مشروع مترو الإسكندرية والطريق الدائري، إلى جانب تفقد مشروع مدينة أبو قير الجديدة شرق المحافظة، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

استقبال أكبر السفن التجارية

وأوضح موسى أن المدينة الجديدة ستضم ميناءً عالميًا قادرًا على استقبال أكبر السفن التجارية في العالم، ليصبح واحدًا من أكبر الموانئ على مستوى البحر المتوسط، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

خطط التنمية والتوسع العمراني

كما كشف عن تنفيذ كورنيش جديد بطول 10 كيلومترات موازٍ لكورنيش الإسكندرية الحالي، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة للأنشطة السياحية والتجارية واللوجستية، ويسهم في دعم خطط التنمية والتوسع العمراني بالمحافظة.

البناء والتنمية رغم التحديات

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها يعكس استمرار جهود الدولة في البناء والتنمية رغم التحديات، مشددًا على أهمية اطلاع المواطنين على ما يتم إنجازه على أرض الواقع، ومؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل مصدر فخر لكل المصريين.

الإسكندرية برج العرب مجلس الوزراء أحمد موسى

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