مصدر في بيراميدز: موسيماني خارج حساباتنا لخلافة يورتشيتش

كشف أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقلًا عن مصدر داخل نادي بيراميدز، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ليس ضمن المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، حال رحيل المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش.

موسيماني

وأوضح المصدر أن ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع موسيماني لخلافة يورتشيتش لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن إدارة بيراميدز لا تضع المدرب الجنوب أفريقي ضمن حساباتها في الوقت الحالي. ويأتي ذلك في ظل الجدل المستمر حول مستقبل يورتشيتش مع الفريق وإمكانية حدوث تغييرات فنية خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات ملف المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز عقب رحيل المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مؤكدًا أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لا يُعد ضمن الخيارات المطروحة لتولي المهمة الفنية في الوقت الراهن.

وأشار شوبير في تصريحات إذاعيه إلى أن إدارة بيراميدز تدرس عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانب، حيث وضعت أربعة أسماء ضمن قائمة المرشحين لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ونوه شوبير بأن اسم حسام البدري كان مطروحًا في وقت سابق ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق السماوي، إلا أن فرص توليه المهمة تراجعت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، ليخرج من دائرة الترشيحات الحالية.