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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن المرحلة الثانية من الموجة 29.. إزالة 20 حالة تعدٍ بالبحيرة على أراضي أملاك الدولة

حملات إزالة بالبحيرة
حملات إزالة بالبحيرة
ساندي رضا

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ(29) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأسفرت حملات الإزالة التي نُفذت أمس الأحد عن إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2947 م² عبارة عن “ 8 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة 1467 م²، و12 حالة تعدٍ على مبانٍ بمساحة 1360م، بالإضافة لحالة تعدٍ واحدة خارج المستهدف على مساحة 120 م²”.

كما تم إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة قيراط واحد، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمواصلة الجهود المكثفة لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن الدولة ماضية بكل حزم في استرداد حقوقها والحفاظ على مقدراتها، مشددةً على استمرار حملات إزالة التعديات بكافة صورها دون تهاون أو استثناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

البحيرة محافظة البحيرة حملات إزالة إزالة التعديات

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