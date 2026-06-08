عبد المنعم السيد: الصناعة قاطرة التنمية ومساهمتها بالناتج المحلي تستهدف 25%

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير ضمن خطط التنمية الاقتصادية، خاصة صناعة السيارات التي تمتلك مصر فيها خبرة تاريخية ممتدة منذ ستينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن الدولة تعمل حالياً على إعادة تنشيط هذا القطاع من خلال جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن أحدث الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع بلغت 45 مليون دولار، في إطار جهود تطوير صناعة السيارات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وجود خطط لرفعها إلى 75%

كما لفت إلى أن نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة داخل مصر تصل حالياً إلى نحو 55%، مع وجود خطط لرفعها إلى 75% خلال العامين المقبلين، تمهيداً للوصول إلى تصنيع سيارة مصرية بمكون محلي كامل.