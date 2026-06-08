خبير نقل بحري: 42% من البضائع القادمة من شرق آسيا إلى أوروبا تمر من البحر الأحمر

كشف الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل البحري، أن البحر الأحمر ليس مجرد طريق عبور، بل يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره نحو 42% من البضائع القادمة من شرق آسيا إلى أوروبا مرورًا بقناة السويس.

وأضاف أحمد الشامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تهديدات الحوثيين بتنفيذ هجمات في مضيق باب المندب قابلة للتنفيذ، موضحًا أن هناك فرقًا بين التصريحات المتعلقة بمضيق هرمز، التي تؤثر بشكل لحظي على أسعار الطاقة، والتصريحات بشأن الهجوم أو الإغلاق في باب المندب، التي لا يكون لها تأثير فوري على الأسواق إلا عند وقوع الحدث نفسه.

وأكد أحمد الشامى أن تصريحات الحوثيين وحدها لا تؤثر على الأسواق، مشيرًا إلى أن الهدنة بين إيران والولايات المتحدة كان لها دور في خفض الأسعار، بينما أدت أي توترات لاحقة إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 7%.

وأشار أحمد الشامى إلى أن حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر تنحفض بداية من نوفمبر حتى مارس، وتبدأ بالارتفاع تدريجيًا في أبريل، وأن الفترة الحالية تشهد بداية الذروة القصوى مع زيادة الطلب على حركة السفن.