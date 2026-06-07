مسئول إيراني يعلن تحصيل رسوم من كل سفينة تعبر مضيق هرمز

أعلن عضو لجنة البرامج والميزانية في مجلس الشورى الاسلامي أنه يتم حاليًا تحصيل رسوم تتراوح بين 1.5 و2 مليون دولار أمريكي من كل سفينة تعبر مضيق هرمز.





وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة فارس انه وفقًا للمعلومات التي تلقتها الوكالة، فإنه على الرغم من تنفيذ خطة تحصيل رسوم الخدمات من السفن العابرة لمضيق هرمز، لا يزال الخبراء متباينين في آرائهم حول الرقابة الذكية على المضيق.





وقال محسن زنغنه، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، أن متوسط العائدات الحالية من كل سفينة تعبر مضيق هرمز يتراوح بين 1.5 و2 مليون دولار أمريكي.





وفي وقت سابق، أعلن علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان، عن وضع خطة إدارة لمضيق هرمز تتألف من 12 قسماً، وذلك خلال زيارة قام بها أعضاء لجنة الهندسة المدنية إلى بندر عباس، وزيارة أخرى للمضيق في مايو من هذا العام.