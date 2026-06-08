قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة بالدار البيضاء.. الزمالك يتواصل مع رئيس اتحاد طنجة لتسوية مستحقات معالي
حالة من الحزن.. تشييع جنازة شقيقين لقيا مصرعهما في حادث مروري بالمنيا
حفاظاً على ثروات الفلسطينيين.. مصر تدعو لإعادة تفعيل محادثات تنمية موارد الغاز الفلسطينية البحرية
المصري يكتب التاريخ.. ثالث نادٍ يتوج بلقب كأس عاصمة مصر
بسبب الزحام.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة النزهة
سيطر وتحكم ولعب كما يشاء.. حسن المستكاوي يهنئ المصري بالتتويج بكأس عاصمة مصر
صبا مبارك: حبيت شخصية إلهام في «ورد على فل وياسمين» وتعاطفت معها
للمتفوقين والملتزمين فقط.. إيهاب رمزي يقترح تحويل الوجبة المدرسية إلى دعم نقدي للطلاب
تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون بعد نقله للمستشفى.. خاص
بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد
مكاسب المصري بعد التتويج بكأس عاصمة مصر.. 10 ملايين جنيه ومقعد في السوبر المحلي
إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بالمواصفات.. كورفيت جراند سبورت الجديدة تقترب من الأسواق السعودية

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
كريم عاطف

تستعد شيفروليه لطرح سيارة كورفيت جراند سبورت الجديدة، التي تأتي كخيار يجمع بين الأداء الرياضي القوي والتجهيزات المستوحاة من الطرازات الأعلى في عائلة كورفيت؛ ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات المنتظرة لدى عشاق السيارات الرياضية في المملكة العربية السعودية.

 

وتحمل السيارة تصميما هجوميا مستوحى من طراز Z06، مع إمكانية إضافة حزمة أيروديناميكية من ألياف الكربون تشمل مشتت هواء أمامي وعتبات جانبية وجناح خلفي رياضي، إلى جانب خيارات متعددة للجنوط والأسقف القابلة للإزالة.

وتوفر شيفروليه باقتين رئيسيتين للأداء، الأولى Z52 Sport Performance التي تركز على تحسين نظام التعليق والمكابح، والثانية T52 Track Performance المخصصة لحلبات السباق، والتي تتضمن نظام عادم رباعي في المنتصف يمنح السيارة صوت أكثر رياضية وأداء أفضل.

كما تتميز جراند سبورت بخيارات تخصيص واسعة تشمل الألوان والخطوط الرياضية الشهيرة الخاصة بالفئة، مع إمكانية تجهيزها بعناصر تصميم تجعلها قريبة بصريا من طراز Z06 الأعلى سعر.

ورغم تركيزها على الأداء؛ توفر السيارة مستويات جيدة من الكفاءة في استهلاك الوقود مقارنة بفئتها، ما يعزز من ملاءمتها للاستخدام اليومي والقيادة الرياضية في الوقت نفسه.

ومن المتوقع أن يبدأ السعر العالمي للسيارة من نحو 88.5 ألف دولار أمريكي، بما يعادل حوالي 332 ألف ريال سعودي، بينما تشير التقديرات إلى أن أسعارها في السوق السعودية قد تبدأ من 365 ألف ريال للفئة الأساسية، وترتفع بحسب حزم الأداء والتجهيزات الإضافية لتتجاوز 450 ألف ريال في الفئات الأعلى تجهيز.

شيفروليه كورفيت كورفيت جراند سبورت Z06 شيفروليه كورفيت جراند سبورت شيفروليه كورفيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

المعاشات

اعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

مستشفى مطروح العام

المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

قابيل وهابيل الغربية.. شاب ينهي حياة شقيقه بقرية فيشا بطنطا لخلافات الميراث

صبري نخنوخ

إخلاء سبيل الإعلامية جولي أمين في واقعة سيارات صبري نخنوخ واستكمال التحقيقات

الشرطة

الأمن يكشف ملابسات 4 وقائع عنف ومشاجرات متداولة على مواقع التواصل.. وضبط المتهمين والأدوات المستخدمة

بالصور

هتخسر كتير لو ماخدتوش.. فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
فيتامين سي

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟.. خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

بدء العرض الخاص لفيلم «الكراش» بحضور أبطاله وعدد من نجوم الفن

فيلم الكراش
فيلم الكراش
فيلم الكراش

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد