بالمواصفات.. كورفيت جراند سبورت الجديدة تقترب من الأسواق السعودية

تستعد شيفروليه لطرح سيارة كورفيت جراند سبورت الجديدة، التي تأتي كخيار يجمع بين الأداء الرياضي القوي والتجهيزات المستوحاة من الطرازات الأعلى في عائلة كورفيت؛ ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات المنتظرة لدى عشاق السيارات الرياضية في المملكة العربية السعودية.

وتحمل السيارة تصميما هجوميا مستوحى من طراز Z06، مع إمكانية إضافة حزمة أيروديناميكية من ألياف الكربون تشمل مشتت هواء أمامي وعتبات جانبية وجناح خلفي رياضي، إلى جانب خيارات متعددة للجنوط والأسقف القابلة للإزالة.

وتوفر شيفروليه باقتين رئيسيتين للأداء، الأولى Z52 Sport Performance التي تركز على تحسين نظام التعليق والمكابح، والثانية T52 Track Performance المخصصة لحلبات السباق، والتي تتضمن نظام عادم رباعي في المنتصف يمنح السيارة صوت أكثر رياضية وأداء أفضل.

كما تتميز جراند سبورت بخيارات تخصيص واسعة تشمل الألوان والخطوط الرياضية الشهيرة الخاصة بالفئة، مع إمكانية تجهيزها بعناصر تصميم تجعلها قريبة بصريا من طراز Z06 الأعلى سعر.

ورغم تركيزها على الأداء؛ توفر السيارة مستويات جيدة من الكفاءة في استهلاك الوقود مقارنة بفئتها، ما يعزز من ملاءمتها للاستخدام اليومي والقيادة الرياضية في الوقت نفسه.

ومن المتوقع أن يبدأ السعر العالمي للسيارة من نحو 88.5 ألف دولار أمريكي، بما يعادل حوالي 332 ألف ريال سعودي، بينما تشير التقديرات إلى أن أسعارها في السوق السعودية قد تبدأ من 365 ألف ريال للفئة الأساسية، وترتفع بحسب حزم الأداء والتجهيزات الإضافية لتتجاوز 450 ألف ريال في الفئات الأعلى تجهيز.