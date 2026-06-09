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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 9-6-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رانيا أيمن

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، ليتجاوز بذلك مستوى 52 جنيهًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط ترقب من المتعاملين لتحركات العملة الأمريكية خلال الساعات المقبلة.

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية

ويواصل الدولار التحرك في نطاقات متذبذبة خلال الفترة الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، ما يثير تساؤلات حول إمكانية مواصلة الصعود واقتراب العملة الأمريكية من مستوى 53 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري، خاصة مع استمرار حالة الترقب في سوق الصرف.
 

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.17 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع

وسجل الدولار في بنك QNB الأهلي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع

كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

وسجل الدولار في المصرف العربي الدولي 52.09 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع

فيما سجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.09 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع

وسجل الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع

كما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع

وسجل الدولار في بنك البركة 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية

فيما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.05 جنيه للشراء

ويأتي البنك العقاري المصري العربي في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر للدولار خلال التعاملات الحالية، بينما تتقارب أسعار العملة الأمريكية في معظم البنوك الأخرى فوق مستوى 52 جنيهًا للشراء، في إشارة إلى استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته الأخيرة. العاملة بالسوق المحلية، وسط ترقب من المتعاملين لتحركات العملة الأمريكية خلال الساعات المقبلة.

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية

ويواصل الدولار التحرك في نطاقات متذبذبة خلال الفترة الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، ما يثير تساؤلات حول إمكانية مواصلة الصعود واقتراب العملة الأمريكية من مستوى 53 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري، خاصة مع استمرار حالة الترقب في سوق الصرف.
 

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.17 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع

وسجل الدولار في بنك QNB الأهلي 52.11 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع

كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

وسجل الدولار في المصرف العربي الدولي 52.09 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع

فيما سجل الدولار في البنك المركزي المصري 52.09 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع

وسجل الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 52.08 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع

كما بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.07 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع

وسجل الدولار في بنك البركة 52.05 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهرين مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأمريكية

فيما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.05 جنيه للشراء

ويأتي البنك العقاري المصري العربي في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر للدولار خلال التعاملات الحالية، بينما تتقارب أسعار العملة الأمريكية في معظم البنوك الأخرى فوق مستوى 52 جنيهًا للشراء، في إشارة إلى استمرار استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته الأخيرة.

سعر الدولار أسعار الدولار اليوم أسعار الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار في بنك مصر الدولار

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