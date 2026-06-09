قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من استمرار الموجة الحارة.. الحرارة تصل إلى 44 درجة في جنوب الصعيد
في ختام مؤتمر جنيف.. وزير العمل يبحث مع "الدولي للتوظيف" فتح الأسواق الأوروبية لشباب مصر
سيف زاهر: منتخب مصر قادر على تحقيق إنجاز كبير في كأس العالم
دون ال 70 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الدواجن الان
ترامب : نحن في "المراحل الأخيرة" من التوصل إلى اتفاق سلام
هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
الصحة تُعزز حماية القطاع الصحي في قمة الأمن السيبراني CAISEC 2026
احتياجاتنا 120 مليار متر ونعتمد بنسبة 98% على النيل.. سويلم يستعرض أمام البنك الدولي واقع الندرة المائية
رقصة الكواكب فوق سماء العرب.. الزهرة والمشتري يقتربان في مشهد يخطف الأنظار
لتسهيل سبُل التواصل مع الجمهور.. البحوث الإسلاميَّة يخصِّص خطًّا هاتفيًّا ضمن مبادرة تحدَّث معنا
بدء استئناف المتهم بإنهاء حياة مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه.. بعد قليل
مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تُصدر تعليمات عاجلة للمواطنين لمواجهة الرطوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدء محاكمة المتهمين بقتل محمد هاني طالب الأكاديمية العربية بالنزهة.. بعد قليل

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

تنظر بعد قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة طالبين متهمين في واقعة مقتل طالب بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إثر مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة النزهة بالقاهرة .

 

حقكك راجع راجع ..

وشهدت جلسة اليوم حضور أصدقاء المجني عليه محتشدين أمام المحكمة مرتدين تيشيرتات باللون الأسود بصورته مكتوب عليها" الشهيد محمد هاني" .

وقال أحد أصدقاء المجني عليه محمد هاني: "احنا جايين كلنا النهارده علشان حق محمد يرجع وواثقين في ربنا وقضاء مصر العادل.. إحنا كلنا بندعي ربنا أن حقه يرجع وراجع راجع عشان محمد مات شهيد إن شاء الله وهينام في تربته مرتاح أكتر لما حقه يرجع".

تفاصيل القضية

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات في القضية التي تعود أحداثها إلى مارس الماضي، وأسفرت عن وفاة الطالب محمد هاني متأثرًا بإصاباته.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه وأحد أصدقائه، قبل أن تتطور إلى مشاجرة، ووفقًا لأوراق القضية، وجهت للمتهم الأول تهمة التعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابات أودت بحياته.

ونسبت التحقيقات إلى المتهم الثاني مشاركته في الواقعة من خلال مساندة المتهم الأول أثناء الاعتداء، والتسبب في إصابات بالمجني عليه، فضلاً عن اتهامه بالتعدي على صديق الضحية وإحداث إصابات به.

محاكمة طالبين متهمين طالب بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية مشاجرة جنايات شمال القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 8 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

أقرب إجازة رسمية في مصر 2026.. مواعيد العطلات المتبقية كاملة

أقرب إجازة رسمية في مصر 2026.. مواعيد العطلات المتبقية كاملة

كأس العالم 2026

عالم رياضيات يثير الجدل ويتوقع الفائز بكأس العالم 2026.. ما هو؟

بالصور

إجراء 290 عملية جراحية بمستشفيات صحة الشرقية في يومين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذير خطير.. حرائق السيارات الكهربائية تعاود الاشتعال رغم إطفائها

حرائق السيارات الكهربائية
حرائق السيارات الكهربائية
حرائق السيارات الكهربائية

وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل
وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل
وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

ارتفاع الإستروجين عند النساء.. أعراض قد لا تنتبهين إليها

هرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين

فيديو

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد