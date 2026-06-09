شباب الفراعنة يتحدون روسيا مجددًا.. وائل رياض يبحث عن تأكيد التفوق قبل تصفيات أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة المدير الفني وائل رياض، مواجهة ودية جديدة أمام منتخب روسيا تحت 20 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج إعداد شباب الفراعنة لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

فوز مصري في الودية الأولى

وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الروسي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية الأولى التي أقيمت السبت الماضي على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وافتتح أدهم كريم التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك المنتخب الروسي التعادل عبر فاديم في الدقيقة 54 مستغلًا خطأ من الحارس عمر عبد العزيز.

وفي الدقائق الأخيرة، خطف البديل علي الجارحي هدف التقدم الثاني بضربة رأس في الدقيقة 87، قبل أن يؤكد أنس رشدي تفوق الفراعنة بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 90.

موعد مباراة مصر وروسيا

تنطلق المباراة الودية الثانية بين منتخب مصر للشباب ومنتخب روسيا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رايت تو دريم بمدينة السادس من أكتوبر.

استعدادات لتصفيات شمال أفريقيا

وتأتي المباراتان ضمن خطة إعداد المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، والمقرر إقامتها في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويحرص الجهاز الفني على خوض مباريات قوية أمام مدارس كروية مختلفة من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل خوض الاستحقاقات الرسمية.

نتائج إيجابية قبل مواجهة روسيا

وكان منتخب الشباب قد حقق الفوز أيضًا في مباراتين وديتين أمام منتخب عمان تحت 20 عامًا خلال الشهر الماضي، في إطار سلسلة التجارب الفنية التي يخوضها الفريق استعدادًا للتصفيات.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب:

وائل رياض مديرًا فنيًا.

محمود حرب مديرًا للفريق.

شريف عبد الفضيل مدربًا عامًا.

أحمد رؤوف مدربًا.

إبراهيم عبد الجواد مدربًا لحراس المرمى.

ويأمل الجهاز الفني في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، واكتساب المزيد من الخبرات قبل انطلاق التصفيات القارية المؤهلة للبطولة الأفريقية.