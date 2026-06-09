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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. زيادة 15% بدءًا من يوليو ووعود بانتظام الصرف

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، والتي تبدأ رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وفقًا للجدول المعتاد الذي تطبقه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف المستحقات الشهرية.

وتتيح الهيئة صرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب البريد، إلى جانب منافذ الدفع الإلكتروني المختلفة وكارت «ميزة»، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

زيادة المعاشات تدخل حيز التنفيذ

يحمل شهر يوليو المقبل بشرى سارة لأصحاب المعاشات، إذ يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي ينص على ألا تتجاوز الزيادة السنوية هذه النسبة.

ومن المتوقع أن يستفيد من الزيادة ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنها، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

اعتذار رسمي عن أزمة تأخر الصرف

وفي سياق متصل، قدم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتذارًا رسميًا للمواطنين الذين تأخر صرف معاشاتهم خلال الفترة الماضية نتيجة بعض المشكلات الفنية المرتبطة بتحديث منظومة التأمينات.

وأكد عوض خلال تصريحات تلفزيونية، أن الهيئة حريصة على عدم تكرار الأزمة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المعنية تعمل على ضمان انتظام عمليات الصرف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

85 مليار جنيه معاشات خلال شهرين

وأوضح رئيس الهيئة أن التأمينات الاجتماعية نجحت في صرف معاشات شهري مايو ويونيو لما يقرب من 12 مليون مستفيد، بإجمالي قيمة بلغت نحو 85 مليار جنيه، مؤكدًا أن عملية الصرف تمت وفق المواعيد المحددة، كما تم تبكير صرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد على أن ما تردد بشأن توقف صرف المعاشات على مستوى الجمهورية غير صحيح، مؤكدًا استمرار عمل المنظومة وعدم توقفها رغم وجود بعض حالات البطء المؤقت.

تطوير شامل لمنظومة التأمينات

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن النظام الحالي يعمل منذ أكثر من 45 عامًا، ما استدعى البدء في تنفيذ خطة شاملة للتحديث والتطوير لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين كفاءة الخدمات.

وأضاف أن الهيئة تعاقدت مع شركات عالمية لإنشاء نظام تأمينات حديث يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمات المختلفة.

خدمات إلكترونية وتسهيلات جديدة

وأكد عوض أن المنظومة الجديدة ستوفر العديد من المزايا للمواطنين، من بينها تقليص مدة ربط المعاش من عدة أشهر إلى فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة للحالات المستوفية، فضلًا عن إمكانية تقديم المستندات إلكترونيًا من المنزل دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التأمينات.

كما أوضح أن الهيئة تواصل العمل على إنهاء الملفات المتأخرة وحل المشكلات العالقة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة لأصحاب المعاشات.

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