محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان الإعدادية بطور سيناء

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الزهور الإعدادية بنات بمدينة طور سيناء، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطالبات داخل اللجان.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حماية، السكرتير العام المساعد، والدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وتابع المحافظ انتظام دخول الطالبات إلى اللجان، ومستوى الانضباط داخل المدرسة، كما حرص على الاستماع إلى عدد من الطالبات للتأكد من عدم وجود أي شكاوى أو معوقات قد تؤثر على أدائهن الامتحاني، مؤكدًا أهمية توفير سبل الراحة والهدوء داخل اللجان بما يهيئ المناخ المناسب لتحقيق أفضل النتائج.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، مع توفير بيئة مناسبة للطلاب، وحسن التعامل معهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، فضلًا عن التأكد من جاهزية اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة طوال فترة الامتحانات.

كما شدد على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف جوانب العملية الامتحانية بجميع مدارس المحافظة، والتأكد من انتظام العمل داخل اللجان وفق الضوابط والتعليمات المحددة.

وتشهد امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء هذا العام مشاركة 3681 طالبًا وطالبة، موزعين على 52 لجنة امتحانية بمختلف مدن .