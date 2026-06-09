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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل فتاة شرم الشيخ واستمرار التحقيقات في اتهامات نشر محتوى خادش للحياء

فتاة شرم الشيخ
فتاة شرم الشيخ
ايمن محمد

قرر قاضي المعارضات بمدينة شرم الشيخ إخلاء سبيل الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة شرم الشيخ"، وتدعى "بسنت"، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية المتهمة فيها بنشر محتوى خادش للحياء ومخالف للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مكاسب مادية من زيادة نسب المشاهدات والتفاعل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء من ضبط المتهمة عقب رصد عدد من مقاطع الفيديو المنشورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق "تيك توك"، والتي اعتبرتها جهات الضبط محتوى خادشًا للحياء العام، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ووفقًا لما ورد بمحضر الضبط، أقرت المتهمة بنشر تلك المقاطع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادي من المشاهدات والتفاعل.
وتم تحرير المحضر رقم 5461 لسنة 2026 جنح أول شرم الشيخ، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة، التي قررت التحفظ عليها لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية وتحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب واستكمال التحقيقات.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وتداول المقاطع محل الاتهام، وعلى إثر ذلك قررت النيابة العامة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل تجديد حبسها لمدة 15 يومًا، مع توجيه اتهامات إليها بالتحريض على الفسق ونشر محتوى خادش للحياء.
وخلال جلسة اليوم، قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، مع استمرار التحقيقات في القضية، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية إحالتها إلى المحكمة للفصل فيها.

جنوب سيناء فتاة شرم الشيخ إخلاء سبيل

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