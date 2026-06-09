ضبط 250 كيلو لحوم فاسدة داخل 4 مطاعم شهيرة بأسيوط

قاد المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، استهدفت عددًا من المطاعم والمنشآت الغذائية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن ضبط 250 كيلو جرامًا من اللحوم ومصنعات الدواجن والكبدة المستوردة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل 4 مطاعم شهيرة.



جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة السلع المتداولة حفاظًا على صحة المواطنين.



وأكدت مديرية التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.



وشارك في الحملة من مديرية التموين كل من أحمد محمد عثمان مدير إدارة تموين غرب، وأحمد خلف مدير إدارة تموين شرق، وبهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي بالمديرية، وأحمد محمد حسنين مأمور الضبط القضائي.



كما شارك من مديرية الطب البيطري الدكتور جمال، والدكتور إسلام محمود عبد السلام، والدكتور سامي مدحت، ومن هيئة سلامة الغذاء المهندس محمود عادل تغيان، والمهندس محمد جلال محمد.



وشدد المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط على استمرار الحملات الرقابية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والتدليس، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.