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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حتى 15 يونيو.. أراضٍ استثمارية جديدة في 4 مدن عمرانية| إليك التفاصيل

حتى 15 يونيو.. أراضٍ استثمارية جديدة في 4 مدن عمرانية| إليك التفاصيل
حتى 15 يونيو.. أراضٍ استثمارية جديدة في 4 مدن عمرانية| إليك التفاصيل
ولاء عادل

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،طرح مجموعة من الأراضي الاستثمارية المتميزة بعدد من المدن الجديدة، في إطار خطتها لجذب الاستثمارات وتوفير مزيد من المشروعات الخدمية والتجارية والتعليمية والسكنية، على أن يستمر التقديم على هذه الفرص حتى 15 يونيو الجاري.

كيف يمكن التقديم على الأراضي؟

أتاحت الهيئة جميع تفاصيل الطرح من خلال بوابة خدمات المستثمرين، وتشمل:

  • الاشتراطات البنائية الخاصة بكل قطعة أرض.
  • أنظمة السداد وآليات التخصيص.
  • المستندات المطلوبة للتقديم.
  • الشروط الفنية لكل نشاط استثماري.
  • إجراءات الحجز والتقديم إلكترونيًا.

أراضي مدينة 6 أكتوبر

تضم مدينة 6 أكتوبر 6 قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة متنوعة، وهي:

مخازن غذائية

  • القطعة رقم (16) بالمحور المركزي الصناعي – امتداد المنطقة الصناعية السادسة.
  • القطعة رقم (18) بالمحور المركزي الصناعي – امتداد المنطقة الصناعية السادسة.
  • المساحة: 6634.95 مترًا مربعًا لكل قطعة.
  • النشاط المستهدف: إنشاء مخازن للمنتجات والسلع الغذائية.

صيانة سيارات

  • القطعة رقم (7/1/4).
  • تقع بالفاصل السكني الصناعي.
  • المساحة: 10194.5 مترًا مربعًا.
  • مخصصة للأنشطة الخدمية الخاصة بصيانة السيارات.

حضانة

  • القطعة رقم (3).
  • تقع بخدمات المجاورة 13 و14 بمنطقة غرب سوميد.
  • المساحة: 1800 متر مربع.
  • مخصصة لإقامة حضانة تخدم الكثافات السكنية بالمنطقة.

نشاط فندقي تجاري

  • القطعة رقم (6/10).
  • تقع بخدمات الحي الثالث والرابع.
  • المساحة: 1596 مترًا مربعًا.
  • مناسبة للمشروعات الفندقية والتجارية.

نشاط تجاري

  • القطعة رقم (46).
  • تقع بمنطقة خدمات أرض القرعة 2000 قطعة.
  • المساحة: 10020.95 مترًا مربعًا.
  • تعد من أكبر القطع المطروحة بالمدينة.

أراضي مدينة السويس الجديدة

شهدت مدينة السويس الجديدة طرح 3 قطع أراضٍ استثمارية.

سكني فندقي تجاري

  • القطعة رقم (130).
  • تقع بالمنطقة الاستثمارية.
  • المساحة: 9663 مترًا مربعًا.
  • القطعة رقم (128).
  • تقع بحي الاستثمار داخل المنطقة الاستثمارية.
  • المساحة: 13161 مترًا مربعًا.
  • تعد أكبر قطعة مطروحة ضمن هذا النشاط.

تجاري إداري

  • القطعة رقم (16).
  • تقع بمنطقة عتاقة الصناعية (منطقة الخدمات).
  • المساحة: 720 مترًا مربعًا.
  • مخصصة للأنشطة التجارية والإدارية.

أراضي مدينة العبور

تطرح مدينة العبور عدة فرص استثمارية متنوعة.

تجاري إداري ترفيهي

  • القطعة رقم (6).
  • تقع بمنطقة خدمات مشروع دار مصر بالحي الترفيهي.
  • المساحة: 7079 مترًا مربعًا.
  • تصلح لإقامة مشروعات متعددة الاستخدامات.

تجاري

  • القطعة رقم (25).
  • تقع بمركز الحي التاسع.
  • المساحة: 644 مترًا مربعًا.

إداري

  • القطعة رقم (2).
  • تقع بالبلوك رقم (20042) بمنطقة الامتداد.
  • المساحة: 927 مترًا مربعًا.

مدرسة

  • قطعة أرض تعليمية بمركز الخدمات الفرعي رقم (5).
  • تقع بالحي السابع.
  • المساحة: 12258 مترًا مربعًا.
  • مخصصة لإقامة مدرسة تخدم سكان المنطقة.

أراضي مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط

تضم مدينة ناصر الجديدة فرصتين استثماريتين.

بلوك سكني

  • القطعة رقم (3).
  • تقع بالمجاورة الرابعة في الحي الثاني.
  • المساحة: 10979 مترًا مربعًا.
  • مخصصة لإقامة مشروع سكني متكامل.

نشاط تجاري

  • القطعة رقم (10).
  • تقع بمركز الخدمات الرئيسي.
  • المساحة: 664 مترًا مربعًا.
  • مخصصة للأنشطة التجارية المختلفة.

أبرز أرقام الطرح

  • آخر موعد للتقديم: 15 يونيو الجاري.
  • عدد المدن المطروحة بها الأراضي: 4 مدن جديدة.
  • أكبر قطعة أرض مطروحة: 13161 مترًا مربعًا بمدينة السويس الجديدة.
  • أكبر قطعة تعليمية: 12258 مترًا مربعًا بمدينة العبور.
  • عدد الأراضي المطروحة في مدينة 6 أكتوبر: 6 قطع استثمارية.
  • الأنشطة المتاحة تشمل:
    • تجاري.
    • إداري.
    • فندقي.
    • سكني.
    • تعليمي.
    • حضانات.
    • صيانة سيارات.
    • مخازن غذائية.
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