واقعة قديمة.. القبض على ميكانيكي استعرض بدراجة نارية بصحبة فتاة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات إستعراضية صحبة إحدى الفتيات بالإسكندرية معرضاً حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (ميكانيكى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فى غضون عام 2016، وقيامه بإعادة نشره بقصد الإستعراض وزيادة نسب المشاهدات، وأمكن تحديد وضبط القائم على تصوير المقطع آنذاك (سائق مركبة "توك توك" – له معلومات جنائية – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته أقر بذات المضمون.

تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





