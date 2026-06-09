قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفوجراف..مصر أكبر مستهلك للغاز الطبيعي على مستوى القارة الأفريقية
مبابي وأوليسي يغادران معسكر فرنسا مؤقتًا بعد ودية أيرلندا الشمالية.. وعودة مرتقبة قبل المونديال
الدعم النقدي يدخل حيز التنفيذ قريبًا.. تفاصيل موعد تطبيق المنظومة الجديدة
بيزنس الموت في مصر.. شبكة رسوم خفية للربح من أحزان الأسر
بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة
وزير التخطيط لـ “الشيوخ”: خطة 2026/2027 “ديناميكية” لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
امتحانات الإعدادية 2026|أمهات مصر : الطلاب أكدوا سهولة هندسة القاهرة وانجليزي الجيزة
رئيس الوزراء: إصلاحات تشريعية لتيسير إجراءات برنامج الطروحات الحكومية
الأخ ضد أخيه في كأس العالم.. قصص عائلية تشعل مونديال 2026
تحرك حكومي جديد لدعم صناعة الخيل العربي الأصيل وجذب الاستثمارات
مجموعة مصر | صدمة لإيران قبل المونديال.. سحب حصتها من تذاكر كأس العالم
50 قرشا دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار صرف الدولار الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بيزنس الموت في مصر.. شبكة رسوم خفية للربح من أحزان الأسر

"بيزنس الموت".. شكاوى من استغلال الأهالي بين ثلاجات المستشفيات وفتح المدافن
"بيزنس الموت".. شكاوى من استغلال الأهالي بين ثلاجات المستشفيات وفتح المدافن
ياسمين القصاص

منذ اللحظة الأولى لإعلان الوفاة، تبدأ أسرة المتوفى رحلة مختلفة لا تقتصر على الحزن والفقد، بل تمتد إلى سلسلة طويلة من الإجراءات والتكاليف التي تفرض نفسها في وقت تكون فيه العائلات في أضعف حالاتها النفسية والإنسانية.

فبين تلاجات حفظ الموتى، ومغاسل التكفين، وخدمات نقل الجثامين، ورسوم الدفن، يجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام مطالبات مالية متلاحقة، بعضها معلوم ومعلن، وبعضها الآخر يثير تساؤلات حول قانونيته وآليات الرقابة عليه.

وفي هذا التحقيق، نرصد خريطة «تكلفة الموت» في مصر، ونتتبع مسار رحلة الجثمان من المستشفى إلى المقبرة، للكشف عن حجم الرسوم المتداولة، ومدى قانونيتها، وآليات الرقابة عليها، والإجابة عن سؤال يطرحه آلاف المواطنين: هل تحولت بعض الخدمات المرتبطة بالوفاة إلى عبء اقتصادي يضاف إلى ألم الفقد؟
 

تثير قصة الكاتبة الصحفية الراحلة لميس الطحاوي، التي توفيت قبل أسبوعين بعد يوم واحد فقط قضته داخل مستشفى القاهرة الجديدة الحكومي بالتجمع، تساؤلات واسعة حول ما يصفه البعض بـ”بيزنس الموت”، في ظل شكاوى متزايدة من أعباء مالية تتحملها الأسر بعد وفاة ذويها.
 

ونقلت الكاتبة الصحفية آمال عويضة، عن شقيق الراحلة، تفاصيل صادمة واجهتها الأسرة عقب الوفاة، حيث فوجئ ذووها بعد تسلم الجثمان بنقله إلى ثلاجة حفظ الموتى التابعة للمستشفى، والتي تبين – بحسب روايتهم – أنها تدار من خلال شركة خاصة، مع فرض رسوم على مختلف الخدمات المرتبطة بحفظ الجثمان وتجهيزه للدفن.

وأوضح شقيق الراحلة أن تكلفة مبيت الجثمان داخل الثلاجة اقتربت من 6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الأسرة وجدت نفسها أمام أمر واقع دون طرح بدائل أو الحصول على معلومات مسبقة بشأن الخيارات المتاحة، ما دفعها لتحمل النفقات المطلوبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وأضاف أن المعاناة لم تتوقف عند الرسوم المالية، بل امتدت – بحسب روايته – إلى طريقة التعامل داخل غرفة تغسيل المتوفاة، حيث اشتكت بعض سيدات الأسرة من أسلوب تعامل المغسلة المكلفة بالإشراف على إجراءات الغسل، مشيرين إلى حدوث مشادات كلامية بعدما طُلب منهن القيام بتنظيف غرفة الغسل عقب الانتهاء من الإجراءات.

ووفقًا للرواية ذاتها، شهدت عملية تجهيز الجثمان مطالبات متكررة بشراء بعض مستلزمات الغسل من صيدلية مجاورة، رغم تسليم القائمين على التجهيز حقيبة تحتوي على جميع المستلزمات اللازمة، ما أثار استياء أفراد الأسرة الذين اعتبروا أن ما جرى يمثل أعباء إضافية في لحظات إنسانية بالغة الصعوبة.

وأشار شقيق الراحلة إلى أن التأخير في بدء إجراءات الغسل ساهم في تأخر مراسم الجنازة وصلاة الظهر، موضحًا أن الوفاة كانت قد حدثت في اليوم السابق، بينما لم تبدأ التجهيزات إلا بعد وصول المغسلة في وقت متأخر، وفق قوله.

وفي محطة أخرى من رحلة الوداع، قال إن الأسرة فوجئت بطلب مبلغ 5 آلاف جنيه من حارس المقابر مقابل فتح المدفن المملوك للعائلة بمنطقة البساتين، معتبرًا أن ما تعرضوا له يطرح تساؤلات حول حجم الأعباء التي تواجه الأسر المصرية عند وفاة أحد أفرادها.

واختتم شقيق الراحلة حديثه بتساؤل يعكس حجم الأزمة من وجهة نظره: “إذا كانت هذه التكاليف ترهق أسرة قادرة على تدبيرها، فماذا يفعل من لا يملك المال أو لم يستعد لمثل هذه النفقات المفاجئة؟”.

فيما ذكرت شهادات متطابقة لعدد من الأسر عن وجود شكاوى متكررة تتعلق بارتفاع تكلفة بعض الخدمات المرتبطة بالوفاة، خاصة في المستشفيات وبعض المقابر، إلى جانب تفاوت كبير في الرسوم المطلوبة من مكان إلى آخر، وغياب معايير واضحة تحدد قيمة ما يتم تحصيله من المواطنين.
 

وذكر عدد من الأهالي إن رحلة استخراج الجثمان ودفنه قد تتحول أحيانًا إلى عبء مالي مفاجئ، يبدأ من رسوم حفظ الجثمان داخل ثلاجات الموتى، ويمر بتكاليف الغسل والتكفين والنقل، وصولًا إلى ما يصفونه بمطالبات إضافية داخل بعض المقابر مقابل خدمات مختلفة، وهو ما يضع الأسر أمام خيارات محدودة في ظل ضيق الوقت وحساسية الموقف.


 

وتتجاوز الشكاوى الجانب المالي في بعض الحالات، لتشمل اتهامات بسوء المعاملة أو ضعف مستوى الخدمة داخل بعض الجهات المقدمة لهذه الخدمات، ما يدفع العديد من الأسر إلى التساؤل حول حجم الرقابة الفعلية على هذا القطاع، والجهات المسؤولة عن متابعة التزام مقدمي الخدمات بالضوابط القانونية والإنسانية.

8 Cemetery Mascara Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures ...

وفي هذا الصدد، يقول المحامي بالنقض، أحمد ورد، إنه إذا كانت ثلاجة الموتى داخل مستشفى حكومي، فإن أي رسوم يتم تحصيلها يجب أن تكون بموجب قرار إداري رسمي معلن ومعتمد من الجهة المختصة، وفرض مبالغ دون إعلان مسبق أو دون سند قانوني قد يُعد مخالفة إدارية تستوجب التحقيق.

الكويت.. نسيان جثة طفل في ثلاجة الموتى لمدة 13 شهراً بمحافظة الفروانية ...

وأضاف ورد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "أما بالنسبة لفتح المدافن، فإذا كان المدفن مملوكا للأسرة، فإن دور التربي يقتصر على أجر الخدمة المتعارف عليه، وأي مبالغ مبالغ فيها أو مفروضة بالإكراه قد تندرج تحت شبهة الاستغلال، خاصة إذا استُغلت حالة الاضطرار".

وتابع: "من حق الأسر طلب إيصال رسمي بأي مبالغ مدفوعة، والتقدم بشكوى إلى إدارة المستشفى أو مديرية الصحة المختصة، تقديم بلاغ إلى الحي أو المحافظة بشأن أي تجاوزات في المقابر، واللجوء للنيابة الإدارية أو الجهات الرقابية حال الاشتباه في مخالفات مالية داخل جهة حكومية".

والجدير بالذكر، أن مراجعة جادة لكل ما يتعلق بإجراءات ما بعد الوفاة داخل المؤسسات العامة، من حيث شفافية الرسوم، وضبط الأداء، وضمان المعاملة الإنسانية اللائقة، فكرامة الإنسان لا ينبغي أن تكون محل مساومة، لا في حياته ولا بعد رحيله، ولا يجوز أن تتحول لحظات الوداع الأخيرة إلى ساحة للارتباك المالي أو الاستغلال.

المستشفيات بيع المقابر المدفن المدافن ثلاجات الموتى غسل الموتى الغسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

عموتة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

ترشيحاتنا

احمد عز

سيكون علامة فارقة.. تركي الشيخ ينشر كواليس من مسلسل الأمير

مهرجان شرم الشيخ - المجر

3 عروض متنوعة تفتتح المنافسة الرسمية على المسرحين الرئيسي والصغير بمهرجان SITFY Hungary

مازن الغرباوي

افتتاح مبهر لمهرجان شرم الشيخ- المجر في دورته الأولى

بالصور

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويد

أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد