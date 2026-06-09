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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع القائم بأعمال سفارة أمريكا تعزيز التعاون

لقاء دبلوماسي بالإسكندرية
لقاء دبلوماسي بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وحرص محافظة الإسكندرية على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والشركات الأمريكية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستعراض الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المهندسة أميرة يسن نائب المحافظ.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها الإسكندرية، باعتبارها العاصمة الثانية لمصر وأحد أهم المراكز التجارية واللوجستية بمنطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها الإسكندرية تتيح فرصًا واعدة أمام المستثمرين في قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والسياحة، والتكنولوجيا.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وريادة الأعمال، والتعليم والتدريب، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

ومن جانبه، أعرب القائم بأعمال السفير الأمريكي عن تقديره لما تشهده محافظة الإسكندرية من جهود تنموية وتطويرية، مؤكدًا اهتمام مجتمع الأعمال الأمريكي بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وبحث إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والثقافية، ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية القدرات البشرية وتبادل الخبرات بين المؤسسات المصرية والأمريكية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك لدعم العلاقات المصرية الأمريكية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دفع عجلة التنمية بمحافظة الإسكندرية.

الإسكندرية محافظ الاسكندرية جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة أيمن عطية

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