دي لا فوينتي يطمئن جماهير إسبانيا قبل المونديال: لا إصابات والجميع جاهز للمشاركة

أكد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا جاهزية جميع لاعبيه لخوض منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على أن الفريق أنهى استعداداته دون أي إصابات بعد المباراة الودية الأخيرة أمام منتخب بيرو.

ارتياح كامل داخل المعسكر الإسباني

وقال دي لا فوينتي عقب اللقاء الودي إن الجهاز الفني راضٍ تمامًا عن فترة الإعداد، مؤكدًا أن اللاعبين يتمتعون بحالة بدنية ممتازة، وأن المعسكر سار وفق الخطة الموضوعة استعدادًا لانطلاق البطولة.

وأضاف أن الجهاز الفني سيواصل متابعة وتقييم حالة جميع اللاعبين خلال الأيام المقبلة، لكنه أبدى اطمئنانه الكامل بشأن جاهزية المجموعة.

رسالة دعم للمهاجمين

وعن أداء المهاجمين، تحدث المدرب الإسباني عن بورخا إجليسياس الذي لم يسجل حتى الآن، مؤكدًا أن مركز رأس الحربة يتطلب الكثير من العمل والجهد، وأن تقييم اللاعب لا يعتمد فقط على تسجيل الأهداف.

وأشار إلى أن بورخا قادر على التسجيل في أي وقت، كما أثنى على المستويات المميزة التي يقدمها فيران توريس خلال الفترة الأخيرة.

جاهزية رودريجو وميرينو

وأكد دي لا فوينتي أن رودريجو هيرنانديز أصبح في حالة جيدة بعد منحه دقائق لعب محدودة خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الأمر كان لأسباب فنية وبدنية فقط.

كما أوضح أن ميكيل ميرينو يواصل استعادة نسق المباريات تدريجيًا ويحصل على دقائق أكثر مع مرور الوقت.

أولمو ضمن أبرز أسلحة إسبانيا

وأشاد المدرب الإسباني بإمكانات داني أولمو، مؤكدًا أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم بمركزه، إلى جانب وجود أسماء مميزة مثل فابيان رويز وبيدري وميكيل ميرينو.

وأشار إلى أن أولمو يمتلك القدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي وسيحصل على فرصته خلال البطولة.

حسم ملف حراسة المرمى

وعند سؤاله عن هوية الحارس الأساسي في المونديال، اكتفى دي لا فوينتي بالتأكيد على أن القرار تم اتخاذه بالفعل قبل المباراة الودية الأخيرة، دون الكشف عن اسم الحارس الذي سيبدأ البطولة.

تحذير رغم الثقة

واختتم مدرب إسبانيا تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في قدرات فريقه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الترشيحات لا تمنح أي أفضلية داخل الملعب.

وأوضح أن المنتخب الإسباني يؤمن بأسلوبه وقدرته على المنافسة، لكنه يدرك أن جميع المنتخبات المشاركة تمتلك فرصة الفوز، وأن أي فريق قادر على إحداث المفاجأة.

بداية المشوار

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل، ضمن مجموعة تضم أيضًا منتخبي السعودية وأوروجواي.