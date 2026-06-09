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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل دعوى تطالب تعويض أسرة حبيبة الشماع بـ 100 مليون جنيه ضد أوبر لـ 16 يونيو

حبيبة
حبيبة
مصطفي رجب

أجلت المحكمة المختصة بالقاهرة اليوم، دعوى التعويض بمبلغ 100 مليون جنيه ضد شركتي أوبر مصر وUber Inc الأمريكية، على خلفية حادث وفاة حبيبة الشماع، لإعلان الشركة الأم وذلك لـ 16 يونيو .


تفاصيل القضية 

كانت محكمة استئناف جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بحبس سائق "أوبر" المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 5 سنوات لتعاطيه المخدرات وإلغاء رخصة القيادة وتغريمه 10 آلاف جنيه، وبراءته من تهمة الشروع في القتل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها استقرت في يقينها، واطمأن إلى وجدانها وارتاح ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أنه بتاريخ 21 فبراير الماضي، استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، كما انطلق المتهم بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها بخفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، ما أثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

وتابعت المحكمة أن المتهم أغلق نوافذ السيارة، ففتحت بابها وألقت بنفسها في نهر الطريق غير عابئة بسرعة السيارات من حولها أو السرعة التي سار بها المتهم بمركبته، فأدركها أحد الأشخاص كان يستقل سيارة في ذات الطريق، وسألها عن أسباب قفزها من العربة التي كانت تركبها، فأخبرته بأن المتهم الذي استأجرته عن طريق تطبيق (أوبر) لتوصيلها حاول خطفها ثم غابت عن الوعي، فتم نقلها إلى المستشفى حتى توفيت بتاريخ 14 مارس.

المحكمة المختصة بالقاهرة حبيبة الشماع شركتي أوبر مصر وUber Inc الأمريكية

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