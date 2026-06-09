محافظ الغربية: الصناعة الوطنية أحد أهم محاور دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك “ناروبين” بطنطا،بحضور المهندس خالد محمد نسيم العضو المنتدب التنفيذي للشركة، والدكتور عبد العزيز محمد سليمان عضو مجلس الإدارة وذلك للتعرف على حجم الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، في إطار اهتمام الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة معدلات التصدير وتقليل الواردات، حيث تضم الشركة نحو 350 عاملًا وتعمل من خلال 7 خطوط إنتاج متنوعة، وتلبي احتياجات السوق المصرية في عدد كبير من منتجات الكاوتشوك كبديل قوي للمستورد، إلى جانب تصدير نحو 30% من منتجاتها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

توجيهات محافظ الغربية

واستمع محافظ الغربية خلال الجولة إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل داخل المصنع، والذي يُعد أحد الصروح الصناعية الوطنية المتخصصة في تصنيع منتجات الكاوتشوك وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية وبمعايير جودة عالية، من خلال التعاون مع كبرى بيوت الخبرة والشركات المتخصصة، حتى أصبحت منتجات الشركة تضاهي المستورد وتتفوق عليه في عدد من المجالات، لتخرج منتجات “ناروبين” بأيدٍ مصرية قادرة على المنافسة عالميًا وتلبية احتياجات قطاعات صناعية متعددة، تشمل صناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، والزراعة، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والتشييد والبناء، والصناعات البترولية والهندسية والغذائية.

تحرك تنفيذي عاجل

وشملت الجولة تفقد عدد من أقسام المصنع، منها الخلط والمعمل، والجودة، والضغط المتوسط، والضغط العالي، والبروفلات، والردتير، واللاتكس، والخراطيم، والبطاريات، والتبطين والعزل، حيث تابع المحافظ مراحل تصنيع عدد كبير من المنتجات، من بينها الخراطيم، والبروفيلات، والمكبوسات، ودواسات السيارات، وعلب البطاريات، والقفازات اللاتكس، إلى جانب منتجات العزل والتبطين، كما ناقش فرص التوسع في تسويق منتجات المصنع التي تحظى بإشادة واسعة لجودتها العالية.

دعم الصناعة الوطنية

وأكد محافظ الغربية خلال الجولة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمصانع الجادة من أجل زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعميق الصناعة المحلية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.