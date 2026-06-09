صادرات الصين تتحدى التوترات الجيوسياسية.. ودعم الابتكار يعزز القدرة التنافسية لبكين

أكدت ليو تشاو، الكاتبة والباحثة الصينية، أن ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 19% والواردات بنسبة 27% خلال شهر مايو يعكس مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاد الصيني واستمرار زخم النمو خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بعوامل داخلية وخارجية متعددة.

وأوضحت تشاو خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين كثفت استثماراتها في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والخلايا الشمسية، وبطاريات الليثيوم، التي أصبحت تمثل ركائز أساسية للصادرات الصينية الحديثة.

كما أشارت إلى أن السياسات الحكومية الداعمة للابتكار والتصنيع المتطور أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الصيني عالمياً.

وأضافت أن التوسع في الشراكات التجارية وتطبيق سياسات تسهيل الاستيراد والتصدير مع عدد من الدول، خاصة في أفريقيا، دعم نمو التبادل التجاري.

كما لفتت إلى أن التحولات في أسواق الطاقة العالمية زادت الطلب على المنتجات والتقنيات الصينية المرتبطة بالطاقة النظيفة، ما انعكس إيجاباً على مؤشرات التجارة الخارجية.