جهاز التطوير والتجميل يواصل رفع كفاءة الميادين والمسطحات الخضراء بالإسماعيلية

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، تواصل أجهزة المحافظة جهودها المكثفة لرفع كفاءة وتجميل مختلف المناطق بنطاق المحافظة.

وفي هذا السياق، واصل جهاز التطوير والتجميل، برئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، أعمال التطوير والتجميل بشارع صبري مبدي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بدءًا من المجمع الطبي وحتى الجزيرة الوسطى أمام قصر ثقافة الإسماعيلية.

وشملت الأعمال تهذيب وقص وتقليم الأشجار بطول الشارع بمنطقة الخامسة، بما يسهم في تحسين المظهر العام والحفاظ على الطابع الجمالي للمنطقة.

وعلى جانب آخر، تم زراعة أسوار نباتية من البازروميا كسياج طبيعي للمسطحات الخضراء.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ أعمال صيانة لشبكات الري وتركيب رشاشات محورية، للحفاظ على المزروعات والمسطحات الخضراء.