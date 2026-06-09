قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنشاء 5 مصانع كاملة لتدوير المخلفات في 3 محافظات
رسميًا .. فرنسا تحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إليها
البيئة تضع منهجًا مهمًا للحفاظ على الطبيعة ومواجهة تغير المناخ
أزمة مبابي تتفاقم .. هل يفقد منتخب فرنسا سلاحه الأهم في المونديال؟
فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح كأس العالم 2026
طلب إحاطة لتشديد الرقابة على العيادات الخاصة ومنع انتحال صفة الأطباء
6 مليون دولار | فتح خزينة بيراميدز والزمالك لـ ضم نجم الأهلي
صدمة لمنتخب المغرب قبل انطلاق كأس العالم 2026
بعد تعرضه لحادث.. الشيخ محمد الجزار: الحمد لله ربنا نجانا من الموت بأعجوبة
إيبولا يهدد مشاركة يد الأهلي في الكونغو| قرار منتظر من وزارة الصحة
التعليم الفلسطينية: أكثر من 21 ألف شهيد من الطلبة والمعلمين منذ 7 أكتوبر 2023
لطلبة الثانوية العامة.. رددوا دعاء المذاكرة وعدم النسيان وسرعة الحفظ الفهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماريان جرجس: القاهرة ستظل الملاذ الآمن والسند الحقيقي للقضية الفلسطينية

الدكتورة ماريان جرجس
الدكتورة ماريان جرجس
البهى عمرو

كشفت الدكتورة ماريان جرجس، الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية، عن تفاصيل اجتماعات الفصائل الفلسطينية ودور مصر في المرحلة المقبلة، وقالت إن القاهرة ستظل الملاذ الآمن للقضية الفلسطينية والسند الحقيقي للشعب الفلسطيني في مختلف المراحل وفي مختلف الأزمة.

وأشارت إلى أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية ليس منة ومنحة من مصر، لكن يمثل التزامًا تاريخيًا وجغرافيًا ثابتًا، أن مصر لعبت أدوارًا متعددة على المستويات الدبلوماسية والإنسانية والإغاثية، إلى جانب جهودها المستمرة في المحافل الدولية لدعم الحقوق الفلسطينية والحفاظ على ثوابتها.

 ولفتت إلى أن الاجتماع الذي تستضيفه مصر كان من المقرر عقده في مدينة العلمين، لكنه تأجّل وعُقد في القاهرة، مشيرةً إلى أن هذا الاجتماع يُشكّل نقطة الفصل بين المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضحت أن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي تستضيفها القاهرة ليست الأولى من نوعها، لكنها تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي في مرحلة فاصلة بين المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن المباحثات الحالية تركز على تثبيت الهدنة والانتقال إلى ملفات أكثر تعقيدًا تتعلق بمستقبل قطاع غزة.

وأضافت أن المرحلة الثانية تتضمن ملفات رئيسية، على رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في ظل هشاشة الوضع الميداني، إلى جانب مناقشة إعادة إعمار القطاع، وهي عملية تحتاج إلى توافق فلسطيني داخلي ورؤية موحدة لإدارة المرحلة المقبلة.

الفصائل الفلسطينية فلسطين اجتماعات الفصائل الفلسطينية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

المغربي في الأهلي.. ياسين منصور وعبد الحفيظ ينهيان التعاقد مع عموتة

إجازة رأس السنة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة

ترشيحاتنا

جمعية أهل الخير لتنمية المجتمع

البيئة تطلق حزمة من أعمال النظافة في قرى ونجوع قنا .. صور

إسراء عبد المطلب

تصل لـ 44.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

عمرو محمد

عمرو محمد يحصد المركز الثاني في جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي عن كتاب “دولة التلاوة”

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد