إخلاء عقار 4 أدوار في حريق مفاجئ بدمياط | وتحرّك عاجل للمحافظ .. صور

توجه الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، واللواء هشام رشاد مساعد وزير الداخلية- مدير أمن دمياط إلى موقع حريق أحد المبانى بمنطقة السنانية، والذى نشب بالمخزن الخاص بالمبنى مما أدى إلى اندلاع الحريق ، حيث تابعا جهود التعامل لاخماده وذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة والنائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب.

فور ورود بلاغ بشأن الحريق ، توجهت على الفور قوات الحماية المدنية و الإسعاف وفرق الأمن .

وتم إخلاء المبنى للحفاظ على أرواح المواطنين، كما كثف رجال الحماية المدنية جهودهم لاخماد الحريق دون حدوث إصابات او خسائر بالارواح .

كان قد فوجئ الأهالى بنشوب الحريق داخل المخزن وامتدت إلى العقار المكون من اربعه ادوار.