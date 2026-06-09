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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نادي السيارات والرحلات المصري.. تاريخ طويل يمتد لأكثر من 100 عام

السيارات
السيارات
هاني حسين

قال المهندس رؤوف جعفر، عضو مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري ورئيس لجنة السباقات، إن تاريخ نادي السيارات المصري يعود إلى عام 1904، وليس عام 1924 كما يعتقد البعض، موضحًا أن النادي كان يضم في بداياته عددًا محدودًا من المصريين الذين يمتلكون سيارات، وكان يتولى إصدار التراخيص وتنظيم مختلف الأمور المتعلقة بحركة السيارات في ذلك الوقت.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد" أن النادي مر بمراحل تاريخية مهمة، حيث تولى إدارته الأمير محمد علي خلال إحدى الفترات، قبل أن يتوقف نشاطه مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وتراجع استيراد السيارات، ثم عاد لممارسة دوره بصورة رسمية عام 1924 بعد انتهاء الحرب.

وأشار إلى أن نادي السيارات والرحلات المصري احتفل مؤخرًا بمرور 100 عام على إعادة إشهاره الرسمي، مؤكدًا أن النادي يمثل منذ تأسيسه الجهة المصرية الوحيدة المعتمدة لدى الاتحادات الدولية المختصة برياضات المحركات، سواء الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية.

وأوضح أن النادي كان يُعرف سابقًا باسم "نادي السيارات الملكي"، وكان من الأماكن التي حرص ملوك مصر على التردد عليها، لافتًا إلى أن نشاط النادي لم يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل امتد أيضًا إلى الأنشطة الاجتماعية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار عقود

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