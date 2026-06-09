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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. نشوب حريق في سيارة بجوار المحكمة بأبوتيج

اندلاع حريق في سيارة ملاكي بمدينة أبوتيج
اندلاع حريق في سيارة ملاكي بمدينة أبوتيج
إيهاب عمر

تمكنت قوات الحماية المدنية و الإطفاء من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي بمدينة أبوتيج بأسيوط دون وقوع خسائر بشرية.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في سيارة ملاكي بجوار مجمع محاكم أبوتيج.

على الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من الفحص والمعاينة نشوب حريق بسيارة ملاكي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده لأماكن مجاورة دون خسائر في الأرواح .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

قوات الحماية المدنية حريق سيارة ملاكي أبوتيج أمن أسيوط نشوب حريق مجمع محاكم أبوتيج

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