بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. نشوب حريق في سيارة بجوار المحكمة بأبوتيج

تمكنت قوات الحماية المدنية و الإطفاء من السيطرة على حريق نشب في سيارة ملاكي بمدينة أبوتيج بأسيوط دون وقوع خسائر بشرية.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في سيارة ملاكي بجوار مجمع محاكم أبوتيج.

على الفور انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من الفحص والمعاينة نشوب حريق بسيارة ملاكي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده لأماكن مجاورة دون خسائر في الأرواح .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.