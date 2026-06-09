وزير البترول يشارك في فعاليات النسخة العاشرة من المنتدى العالمي للطاقة

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً لمصر، في فعاليات النسخة العاشرة من المنتدى العالمي للطاقة، الذي ينظمه المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الذي افتتحه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بمشاركة كبار صناع القرار والوزراء في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية، ورؤساء شركات الطاقة العالمية والمستثمرين.

يناقش المنتدي على مدى يومين ملامح أجندة الطاقة العالمية، والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية في منظومة الطاقة، مع التركيز على الابتكار، ومرونة سلاسل الإمداد، ودور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.

ومن المقرر أن يشارك الوزير في جلسة حوارية بعنوان "الطاقة والدبلوماسية والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط"، بمشاركة جيمس دانلي، نائب وزير الطاقة الأمريكي ويديرها فريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي.