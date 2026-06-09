خلال زيارته لأمريكا.. وزير البترول يبحث مع نظيره السوري آفاق التعاون لدعم تعافي قطاع الطاقة بسوريا

خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالمهندس محمد البشير وزير الطاقة السوري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز، وذلك في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين والجهود الرامية لدعم التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.

واستعرض الوزيران مستجدات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي، بما في ذلك متابعة الإجراءات الخاصة باتفاقية توريد الغاز عبر خط الغاز العربي، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للطاقة داخل سوريا من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها شركات قطاع البترول المصرية، وفي مقدمتها إنبي وبتروجت، فضلًا عن التعاون في مجالات التدريب الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات.

وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي على أن العلاقات المصرية السورية تستند إلى روابط تاريخية وأخوية راسخة بين الشعبين الشقيقين، وهو ما يمثل قاعدة قوية لدفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة ورؤية متقاربة تجاه تعزيز التكامل العربي يفتح آفاقًا واسعة لتطوير الشراكة في مجالات البترول والغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز، إلى جانب بنية تحتية متطورة تشمل شبكات نقل الغاز ومرافق المعالجة ومصانع التسييل، وهو ما يؤهلها لدعم مشروعات التعاون مع سوريا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين البلدين سيسهم في دعم أمن الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية وإعادة الإعمار وتعافي قطاع الطاقة في سوريا.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك ودراسة تشكيل آلية فنية لمتابعة تنفيذ المشروعات والفرص المتفق عليها، بما يدعم تعافي قطاع الطاقة السوري ويعزز التعاون الثنائي بين البلدين.



حضر اللقاء المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمهندسة عبير الشربيني القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية و يوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.