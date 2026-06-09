محافظة بني سويف تواصل جهودها لتعزيز المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تواصل محافظة بني سويف خطواتها الاستباقية لتعزيز مكانتها كنموذج رائد في الابتكار البيئي.

وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية نحو التحول للاقتصاد الأخضر ودعم جهود التنمية المستدامة لمواجهة تحديات التغير المناخي.

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2026.

شهد الاجتماع تضافراً للجهود المؤسسية بحضور نُخبة من الأكاديميين من جامعات (بني سويف، النهضة، والجامعة التكنولوجية)، إلى جانب القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، وممثلي القطاعين الخاص والمجتمع المدني.

وأسفر الاجتماع عن حزمة من التوجيهات والقرارات الاستراتيجية، أبرزها:

-تكثيف حملات التوعية والترويج: من خلال توجيه كافة الجهات المعنية بزيادة معدلات التوعية بأهمية المبادرة، وتحفيز أصحاب الأفكار الابتكارية لسرعة استكمال إجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية.

-تفعيل دور البحث العلمي: من خلال التأكيد على الدور المحوري للجامعات والمراكز البحثية في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى مشروعات تطبيقية تدمج بين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على البيئة.

-التركيز على جودة المخرجات: من خلال التشديد على أن الهدف يتجاوز مجرد المشاركة الكمية، وصولاً إلى تقديم مشروعات نوعية ذات أثر ملموس (اقتصادياً، تنموياً، وبيئياً) قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

-تذليل العقبات: لتقديم الدعم الكامل وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المشروعات الخضراء لضمان تمثيل مشرف ومنافس لمحافظة بني سويف على المستوى القومي.

وتُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منصة حيوية تترجم رؤية مصر لدمج البعد البيئي والتكنولوجي في خطط التنمية، بما يعكس التزام الدولة الراسخ ببناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.