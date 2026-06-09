مصادر: توافق مصري قطري تركي على أهمية تنفيذ كافة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للسلام وخطة ترامب

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، عن توافق مصري قطري تركي على أهمية حلحلة الجمود الجاري بالمفاوضات وصولا لتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للسلام وخطة الرئيس ترامب.

وتتواصل الجهود الدبلوماسية والوساطات الإقليمية، بقيادة مصر، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار الخلافات حول مستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية. وبينما يسعى الوسطاء إلى بلورة وثيقة تحظى بقبول الأطراف المعنية والداعمين الدوليين، تبرز تحديات سياسية وأمنية معقدة تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق مسار إعادة الإعمار، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار في القطاع.

مستقبل قطاع غزة

قال أشرف العجرمي وزير فلسطيني سابق، إنّ الجهود الكبيرة التي يبذلها الوسطاء، وخاصة الأشقاء في مصر، على درجة كبيرة من الأهمية، لأن الموضوع يتعلق بمستقبل قطاع غزة، كما يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي عموماً.