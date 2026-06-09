قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلغاريا تعلن تعليق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
كريستال بالاس يقترب من تعيين بيير ساج مدربًا جديدًا للفريق
ترامب: الإيرانيون أسقطوا مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز
ترامب: إيران أسقطت إحدى مروحياتنا المتطورة خلال دورية فوق مضيق هرمز
تأييد حكم الإعدام على قاتل مالك "قهوة أسوان" بمصر الجديدة
أخطر تنظيم مالي للإخوان..إحالة 65 متهمًا في أكبر قضية لتهريب الأموال إلى الجنايات
تراجع سعر الدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
ترامب : نحن في المراحل النهائية لما سيكون اتفاقًا ممتازًا للغاية مع إيران
وزير الدفاع الإيطالي : إسرائيل تتوسع عسكريا في جنوب لبنان .. والوضع الإنساني قاتم
سويلم : رؤية متكاملة لتعزيز الأمن المائي .. ومعالجة الصرف الزراعي
كواليس محاكمة سارة خليفة بعد استلام التقرير الخاص بتصنيع المخـ درات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب أحمد الشرقاوي: تصدير العقار من أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني

أحمد الشرقاوي
أحمد الشرقاوي
ماجدة بدوى

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية التوسع في ملفي تصدير العقار وصناعة اللوجستيات باعتبارهما من القطاعات الواعدة القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منهما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتنمية العمرانية والاستثمار العقاري.


وأشار الشرقاوي، إلى أن ملف تصدير العقار يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولة من مشروعات عمرانية ومدن جديدة قادرة على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين والمقيمين من مختلف دول العالم.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن تسهيل الإجراءات المرتبطة بتسويق وبيع العقارات للأجانب من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لافتًا إلى أهمية سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالملفات والعروض الاستثمارية من خلال الجهات المختصة بما يحقق المرونة المطلوبة ويعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.

وشدد الشرقاوي، على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في إعداد التشريعات المنظمة للقطاع، مؤكدًا أن نجاح أي قانون يتطلب الاستماع إلى أصحاب الخبرات والعاملين على أرض الواقع واتحادات المستثمرين والجهات ذات الصلة، بما يضمن صياغة تشريعات قابلة للتطبيق وتعكس احتياجات السوق الحقيقية، مشيرًا إلى أهمية عقد ورش عمل متخصصة تضم مختلف الأطراف للوصول إلى أفضل الصياغات التي تسهم في دعم الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

النائب أحمد الشرقاوي لجنة الإسكان بمجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

المدير الفني البلجيكي

مدرب بلجيكا قبل مواجهة منتخب مصر: نسجل في المتوسط 3 أهداف بالمباراة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مليون جنيه للمصريين بالخارج.. مفاجأة من الحكومة للمغتربين ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر»

الفعالية بشرم الشيخ

شرم الشيخ تحتفل باليوم العالمي للمحيطات بمشاركة سياح من مختلف الجنسيات في أجواء ترفيهية وتوعوية

حملات رقابية مكثفة

ضبط 107 مخالفات تموينية وغلق 15 منشأة مخالفة خلال حملات بالمنيا

بالصور

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

الثوم الأسود
الثوم الأسود
الثوم الأسود

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد