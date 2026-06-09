النائب أحمد الشرقاوي: تصدير العقار من أهم محاور دعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية التوسع في ملفي تصدير العقار وصناعة اللوجستيات باعتبارهما من القطاعات الواعدة القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منهما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتنمية العمرانية والاستثمار العقاري.



وأشار الشرقاوي، إلى أن ملف تصدير العقار يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولة من مشروعات عمرانية ومدن جديدة قادرة على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين والمقيمين من مختلف دول العالم.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن تسهيل الإجراءات المرتبطة بتسويق وبيع العقارات للأجانب من شأنه أن ينعكس بصورة مباشرة على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لافتًا إلى أهمية سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالملفات والعروض الاستثمارية من خلال الجهات المختصة بما يحقق المرونة المطلوبة ويعزز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليميًا ودوليًا.

وشدد الشرقاوي، على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في إعداد التشريعات المنظمة للقطاع، مؤكدًا أن نجاح أي قانون يتطلب الاستماع إلى أصحاب الخبرات والعاملين على أرض الواقع واتحادات المستثمرين والجهات ذات الصلة، بما يضمن صياغة تشريعات قابلة للتطبيق وتعكس احتياجات السوق الحقيقية، مشيرًا إلى أهمية عقد ورش عمل متخصصة تضم مختلف الأطراف للوصول إلى أفضل الصياغات التي تسهم في دعم الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.