النائب عماد بركات يطالب بآلية رقابية دورية لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد النائب عماد بركات، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المواطن المصري بات يشعر بالإحباط نتيجة تكرار الوعود الواردة في الخطط التنموية دون أن يلمس تنفيذًا فعليًا لكثير منها على أرض الواقع، مطالبًا وزارة التخطيط بمتابعة أداء الوزارات بصورة دورية لضمان تحقيق المستهدفات المعلنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.

طموحة وتحمل العديد من الأهداف الإيجابية

ووصف "بركات"، الخطة بأنها طموحة وتحمل العديد من الأهداف الإيجابية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ الفعلي لما تتضمنه من مشروعات ومستهدفات.

وأشار "بركات" إلى أن الشارع المصري أصبح أكثر اهتمامًا بالنتائج الملموسة من الوعود والخطط النظرية، لافتًا إلى أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب ترجمة ما يرد في الخطة إلى إنجازات حقيقية يشعر بها المواطن في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ وزارة التخطيط بوضع آلية متابعة دورية كل ثلاثة أشهر لقياس معدلات التنفيذ داخل الوزارات المختلفة، والإعلان بشفافية عما تحقق من مستهدفات الخطة، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة والمحاسبة على النتائج تمثلان السبيل الأمثل لتعزيز المصداقية واستعادة ثقة المواطنين في الخطط الحكومية.