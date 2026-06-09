محافظ الغربية يواصل أكبر حملة ميدانية لرفع التراكمات التاريخية بالمحلة الكبرى

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية متابعة جهود رفع المخلفات والتراكمات التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة المكثفة لتحسين مستوى النظافة العامة وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والمناطق الحيوية، مؤكدًا أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي بالتنسيق الكامل بين الأحياء والأجهزة التنفيذية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات، اليوم، عن رفع إجمالي ٤٧٥ طنًا من القمامة والمخلفات التاريخية حيث تم رفع ١٤٠ طنًا من نطاق حي أول المحلة، و٣٠٠ طن من حي ثان المحلة، إلى جانب رفع ٣٥ طنًا من مركز المحلة، مع استمرار الدفع بالمعدات وسيارات النقل واللودرات للتعامل الفوري مع التراكمات ورفعها أولًا بأول.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تواصل العمل المكثف للقضاء على بؤر القمامة والتراكمات التاريخية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع عودة المخلفات مرة أخرى، والتعامل السريع مع أي شكاوى أو تجمعات قمامة بالمناطق المختلفة.