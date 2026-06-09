تدير عيادة تجميل بالعبور.. القبض على سيدة مسجلة انتحلت صفة طبيبة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بانتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية والترويج لنشاطها بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكورة وضبطها (لها معلومات جنائية - مقيمة بالقاهرة) وضبط بحوزتها (مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر - كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن المشغولات الذهبية والمبالغ المالية المضبوطة بحوزتها من عائد نشاطها الإجرامى.

كما أمكن التوصل إلى عدد من ضحاياها، وبسؤالهم أيدوا ما سبق واتهمتها إحدى الضحايا بإحداث إصابة بوجهها نتيجة استخدامها أدوية مجهولة المصدر وحقنها بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.