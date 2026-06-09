احذر الإهمال| طبيب: ارتفاع ضغط الدم يؤثر سلبا على الكلى

أكد الدكتور أحمد راشد، استشاري أمراض الكلى، أن كل إنسان لديه كليتان، وأن كل كلية تحتوي على نحو مليون وحدة كلوية، ووظيفتها الأساسية هي إخراج السموم الضارة من الجسم، والأملاح الزائدة، وكذلك التخلص من المياه الزائدة.

وأضاف الدكتور أحمد راشد، خلال حواره ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان، أن الكلى تفرز مواد تساعد على تجديد الدم، وأن بعض الأشخاص قد يصابون بالأنيميا نتيجة مشكلات في الكلى، كما أن تنشيط فيتامين د يتم من خلال الكلى.

الكلى قد تفقد 70% من وظيفتها دون أعراض واضحة



ولفت إلى أن الكلى تعتبر نعمة كبيرة من الله، فهي المسؤولة عن تنقية الجسم من السموم، مشيرًا إلى أن وظائف الكلى عندما تنخفض إلى نحو 30% يبدأ المريض في الشعور بالأعراض، ومن هنا يتم التدخل الطبي.

وأشار إلى أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر سلبًا على الكلى، وأن أمراض الكلى غالبًا ما تكون صامتة، حيث لا يشعر المريض بها إلا في المراحل المتأخرة.

وكشف أن مرضى السكر وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومشكلات المسالك البولية، يجب عليهم مراجعة أطباء الكلى بانتظام، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى.